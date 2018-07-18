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"А как же хотелось в Россию!" Появились показательное фото с пляжа в Крыму

1.2тЧитать новость на украинском

В сети выложили показательные фото с пляжа в Евпатории (оккупированный Крым).

Там, прямо у моря, на песке разместили огромную надпись "Крым наш!". Правда, вокруг нее - отдыхающих единицы. Снимки опубликованы в Twitter блогера RoksolanaToday&Крым.

"Вон те буквы с пляжа зимой будем грызть", - говорится в подписи к фото.

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Пользователи поддержали ироничный тон. "А так же хотелось в Россию!", "Буквы большие, всем хватит!" - пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму назрела еще одна катастрофа, помимо засухи – курортные города утопают в мусоре.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Крымская мастурбация продолжается. Ну что за убогая нация!!!
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Хохлосрань продолжает надрачивать на фото куска пляжа.Выбрать момент и сфоткать кусок пляжа, когда на нём мало народа, можно хоть в Майями https://aviasovet.ru/best/wp-content/uploads/2011/03/plyazh-mayami-bich-v-ssha-thumb-08.jpg Глупая хохлосрань
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