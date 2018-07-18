"А как же хотелось в Россию!" Появились показательное фото с пляжа в Крыму

В сети выложили показательные фото с пляжа в Евпатории (оккупированный Крым).
Там, прямо у моря, на песке разместили огромную надпись "Крым наш!". Правда, вокруг нее - отдыхающих единицы. Снимки опубликованы в Twitter блогера RoksolanaToday&Крым.
"Вон те буквы с пляжа зимой будем грызть", - говорится в подписи к фото.
Пользователи поддержали ироничный тон. "А так же хотелось в Россию!", "Буквы большие, всем хватит!" - пишут они.
Заозерное,Евпатория— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 17 июля 2018 г.
Пик сезона
Вон те буквы с пляжа зимой будем грызть... pic.twitter.com/YeVrDH8jnY
Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму назрела еще одна катастрофа, помимо засухи – курортные города утопают в мусоре.
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