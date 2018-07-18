"А как же хотелось в Россию!" Появились показательное фото с пляжа в Крыму

В сети выложили показательные фото с пляжа в Евпатории (оккупированный Крым).

Там, прямо у моря, на песке разместили огромную надпись "Крым наш!". Правда, вокруг нее - отдыхающих единицы. Снимки опубликованы в Twitter блогера RoksolanaToday&Крым.

"Вон те буквы с пляжа зимой будем грызть", - говорится в подписи к фото.

Пользователи поддержали ироничный тон. "А так же хотелось в Россию!", "Буквы большие, всем хватит!" - пишут они.

Заозерное,Евпатория

Пик сезона

Вон те буквы с пляжа зимой будем грызть... pic.twitter.com/YeVrDH8jnY — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 17 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму назрела еще одна катастрофа, помимо засухи – курортные города утопают в мусоре.