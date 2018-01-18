А как же боевые уставы? Генерал рассказал, как ВСУ запретили отвечать на обстрелы армии РФ

Украинским военным в 2014-м году запрещали отвечать на обстрелы российских войск, которые находились на территории России.

Об этом заявил телеканалу ATR Герой Украины, начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, генерал-майор ВСУ Игорь Гордийчук.

"Это было вероломное нападение. Точно так же тогда была договоренность, что наши подразделения выйдут из Крыма. И все, кто имел волю и желание, – они вышли… Так же и в Иловайске мы должны были выйти. У нас были пленные российские кадровые военные. В боевых порядках – где я был, там были российские военные. Это было гарантией, что не будет подлых засад, огневых налетов", – пояснил он.

По словам генерала, в боях под Иловайском и Дебальцево украинских бойцов было намного меньше, чем сил агрессора.

"Люди для Путина – мусор, понимаете? Он тысячами отправлял и под Иловайск и Дебальцево. Целыми бригадами. У нас… был очень ограниченный ресурс", – сказал Гордийчук.

Российская армия обстреливала из артиллерии позиции ВСУ с территории, в том числе и России, поэтому украинским военным не всегда удавалось отвечать на огонь. Гордійчук, который в августе 2014-м защищал Саур-Могилу, вообще поругался с артиллеристами.

"Мы передаем информацию, откуда нас обстреливают, а это с российской территории. Там линия границы проходит. И я ругаюсь, говорю: "А как же боевые уставы, контрбатарейная война? Там же написано, что по нам открывают – мы должны бить в ответ". – "Мы не можем, потому что это нарушение международного права", – рассказал Гордийчук.

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