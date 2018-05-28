"А Гиви не привезли": в сети высмеяли "подарок" на могилу "Моторолы"

В сети высмеяли ликвидацию террористов "ДНР" - главарей банд "Спарта" и "Сомали" Арсена Павлова ("Моторола") и Михаила Толстых "("Гиви").

Журналист Денис Казанский напомнил о новости СМИ террористов за 2016 год, под заголовком "Антифашисты из Греции передали землю из Спарты на могилу "Моторолы".

"А на могилу "Гиви" так никто ничего из Сомали и не привез", - написал он.

А на могилу Гиви так никто ничего из Сомали и не привез(( pic.twitter.com/rw91zxso5l — Денис Казанський (@den_kazansky) 28 мая 2018 г.

"Правильно. Ещё курган навалить, чтобы не вылезло", "Надо б и нам машину перегноя с красными червями на этот скотомогильник передать", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" странным образом почтили "Моторолу".