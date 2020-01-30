"9 дней и 9 ночей ада": в сети вспомнили жуткий бой за Авдеевку. Фото

В сети в годовщину боев за Авдеевку вспомнили об адских боях, которые длились на протяжении девяти дней.

Фото опубликовала Наталья Прилуцкая в Facebook. Она подчеркнула, что бригада Черных Запорожцев буквально "зубами выгрызала" позиции.

"Годовщина боев за Авдеевку. Бои были тяжелые и упорные. 9 дней и 9 ночей ада. Да, к тому и после этого тоже было тяжело. Но! Впечатление, будто свежевыпавший снег уже падал черным… Герои 72-й бригады им. "Черных Запорожцев" не просто удержали позиции! Они их зубами выгрызли! Слава вам наши герои! Вечная память и Царство Нeбeсноe нашим гeроям, павшим на поле боя!" – написала она.

В сети вспомнили жуткий бой за Авдеевку ФБ Натальи Прилуцкой

В сети вспомнили жуткий бой за Авдеевку ФБ Натальи Прилуцкой

В сети вспомнили жуткий бой за Авдеевку ФБ Натальи Прилуцкой

В сети вспомнили жуткий бой за Авдеевку ФБ Натальи Прилуцкой

В сети вспомнили жуткий бой за Авдеевку ФБ Натальи Прилуцкой

В сети вспомнили жуткий бой за Авдеевку ФБ Натальи Прилуцкой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 20 января, когда чтят память героев, защищавших в 2014 году Донецкий аэропорт, в сети вспомнили имена всех 100 киборгов, которые пали в бою или пропали без вести.

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