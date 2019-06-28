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80% успеха: генерал оценил отведение войск на Донбассе

2.3тЧитать материал на украинском

Отвод украинских войск на Донбассе – рискованный, но оправданный шаг.

"Я оцениваю это как первые действия в цепочке мероприятий по установлению режима тишины", – сказал OBOZREVATEL экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

По его словам, "подход, когда каждый стоит на своем, не работает. На этом стояли 3 года, и дело не сдвинулось с мертвой точки". Генерал убежден в том, что "надо менять ситуацию, надо пытаться искать компромиссы, делать шаги. Как говорят, начало – 80% успеха".

ВСУ на Донбассе, иллюстрация

ВСУ на Донбассе, иллюстрация

UA.news

Отвечая на вопрос, насколько опасно отведение украинских войск от Мариуполя, Романенко сказал: "Понижать градус противостояния в этом районе важно и нужно. Это надо делать, но и противоположная сторона должна выполнять подписанные условия".

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В этом контексте генерал добавил: "Из теории строительства государства и объективных законов войны известно, что риск во время войны будет всегда. Поэтому стремиться к тому, чтобы избежать любого риска на войне, неправильно. Но риск должен быть оправданным и не перерастать в авантюру".

По его оценкам, "пока признаков перерастания в авантюру нет. В этот раз подготовка ведется более основательно, более тщательно. Это нахождение важного компромисса. И пока у меня на этот счет прагматический оптимизм".

Как писал OBOZREVATEL, 26 июня возле контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" начался первый этап отвода украинских подразделений. В блоге OBOZREVATEL заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил: утром 27 июня от местных жителей поселка Станицы Луганская "поступила достаточно тревожная информация".

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликтМинские договоренностиОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Игорь Романенко
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Golan Sim
Golan Sim
Совершенно уверенно можно утверждать, что майд.ановские нацисты страшатся самого факта существования народных республик Юго-Востока. Неспособность киевского режима силой подавить народное движение Донбасса очевидно. Остаётся один путь - цивилизованный и конструктивный диалог, который для адептов майдана крайне труден, но другого выхода у них не остаётся, поскольку банде.ровский нацизм в Украине с каждым днём утрачивает свои позиции и приближается к своему закономерному политическому КРАХУ(CRASH).
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украинская армия прекрасно пердолит росийскую армиюю на Донбассе!
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Дебальцево, Изварино, Иловайск.... всех и перемог не перечислить )
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Понч Какес
Понч Какес
Ну вот. А ещё каких-то пару месяцев назад даже мысль об отводе войск считалась мегазрадой вонючей. А теперь вот хoxлам ссyт в уши, что это не зрада, а даже немножко перемога. И всё больше и больше этого ссанья. А каcтpюли всё хавают, всеядные, наверное )))
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Юг Руси
Юг Руси
Понч Какес, ))))))))
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