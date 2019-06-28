80% успеха: генерал оценил отведение войск на Донбассе

Отвод украинских войск на Донбассе – рискованный, но оправданный шаг.

"Я оцениваю это как первые действия в цепочке мероприятий по установлению режима тишины", – сказал OBOZREVATEL экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

По его словам, "подход, когда каждый стоит на своем, не работает. На этом стояли 3 года, и дело не сдвинулось с мертвой точки". Генерал убежден в том, что "надо менять ситуацию, надо пытаться искать компромиссы, делать шаги. Как говорят, начало – 80% успеха".

ВСУ на Донбассе, иллюстрация UA.news

Отвечая на вопрос, насколько опасно отведение украинских войск от Мариуполя, Романенко сказал: "Понижать градус противостояния в этом районе важно и нужно. Это надо делать, но и противоположная сторона должна выполнять подписанные условия".

В этом контексте генерал добавил: "Из теории строительства государства и объективных законов войны известно, что риск во время войны будет всегда. Поэтому стремиться к тому, чтобы избежать любого риска на войне, неправильно. Но риск должен быть оправданным и не перерастать в авантюру".

По его оценкам, "пока признаков перерастания в авантюру нет. В этот раз подготовка ведется более основательно, более тщательно. Это нахождение важного компромисса. И пока у меня на этот счет прагматический оптимизм".

Как писал OBOZREVATEL, 26 июня возле контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" начался первый этап отвода украинских подразделений. В блоге OBOZREVATEL заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил: утром 27 июня от местных жителей поселка Станицы Луганская "поступила достаточно тревожная информация".

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