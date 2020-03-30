8 тысяч под подозрением! В "ДНР" сделали заявление об угрозе коронавируса

В оккупированной части Донецкой области под наблюдением врачей из-за угрозы коронавируса находятся 7984 человек.

Как передают "Новости Донбасса" со ссылкой на "минздрав" оккупантов, из них 118 человек были госпитализированы, остальные находятся в самоизоляции.

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Большинство из этих людей приехали в ОРДО из других стран в период с 27 до 29 марта. При этом в "ДНР" заявляют о "стабильной обстановке" и отсутствии зафиксированных случаев заболевания COVID-19.

В "ДНР" отрицают заболевания COVID-19, но 8 тысяч человек под подозрением

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на 10:00 понедельника, 30 марта, в Украине количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 достигло 480.

При этом всего Донецкой области зафиксировано уже 6 случаев заболевания.

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