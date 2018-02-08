"Вымышленное дело": Насиров отреагировал на обвинения НАБУ

Роман Насиров в первую очередь заинтересован в скорейшем рассмотрении своего дела в суде.

"Руководитель Национального антикоррупционного бюро в очередной раз заявил о затягивании рассмотрения дела в суде. Еще раз заявляю: я в первую очередь заинтересован в том, чтобы суд как можно скорее рассмотрел дело", - отметил Насиров перед судебным заседанием.

Он напомнил, что именно сторона обвинения несколько раз продлевала сроки следствия.

"Это не мы накопили 240 томов - так называемое дело. И это точно не мы написали 780 страниц абсурдного обвинительного акта", - подытожил Насиров.

Он пояснил, что зачитывание обвинительного акта - требование закона.

"Это не наше требование, а требование закона. Мы будем поднимать вопрос рассмотрения дела в разумные сроки. Потому что это банальное затягивание и без того вымышленного дела", - пояснил Насиров.

Также перед судебным заседанием адвокат Насирова Любомир Дроздовский заявил, что в деле против Романа Насирова происходит незаконное нарушение его конституционных прав, что требует немедленной реакции суда.

По его словам, суд не обеспечивает рассмотрение уголовного производства в течение разумного срока, хотя часть 1 ст. 318 УПК Украины устанавливает данное требование. За предыдущие два судебных заседания прокурорами было объявлено только 57 из 774 страниц обвинительного акта. Такими темпами обвинительный акт объявят полностью только в сентябре или октябре этого года.

Также Дроздовский сообщил, что продолжение действия обязанностей, возложенных на Романа Насирова, после прекращения меры пресечения в виде залога является незаконным.

Уже во время судебного заседания Насиров обратился к суду с двумя ходатайствами: о частоте назначения судебных заседаний и мере пресечения.

Как сообщал "Обозреватель", Насиров резко прокомментировал свое увольнение Кабмином.