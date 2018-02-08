УкрEngРус
ГлавнаяБлоги

"Вымышленное дело": Насиров отреагировал на обвинения НАБУ

2.2тЧитать новость на украинском

Роман Насиров в первую очередь заинтересован в скорейшем рассмотрении своего дела в суде.

"Руководитель Национального антикоррупционного бюро в очередной раз заявил о затягивании рассмотрения дела в суде. Еще раз заявляю: я в первую очередь заинтересован в том, чтобы суд как можно скорее рассмотрел дело", - отметил Насиров перед судебным заседанием.

Он напомнил, что именно сторона обвинения несколько раз продлевала сроки следствия.

Новости
Хотели сделать агентом: Насиров раскрыл скандальную подробность своего дела

"Это не мы накопили 240 томов - так называемое дело. И это точно не мы написали 780 страниц абсурдного обвинительного акта", - подытожил Насиров.

Он пояснил, что зачитывание обвинительного акта - требование закона.

"Это не наше требование, а требование закона. Мы будем поднимать вопрос рассмотрения дела в разумные сроки. Потому что это банальное затягивание и без того вымышленного дела", - пояснил Насиров.

Также перед судебным заседанием адвокат Насирова Любомир Дроздовский заявил, что в деле против Романа Насирова происходит незаконное нарушение его конституционных прав, что требует немедленной реакции суда.

По его словам, суд не обеспечивает рассмотрение уголовного производства в течение разумного срока, хотя часть 1 ст. 318 УПК Украины устанавливает данное требование. За предыдущие два судебных заседания прокурорами было объявлено только 57 из 774 страниц обвинительного акта. Такими темпами обвинительный акт объявят полностью только в сентябре или октябре этого года.

Также Дроздовский сообщил, что продолжение действия обязанностей, возложенных на Романа Насирова, после прекращения меры пресечения в виде залога является незаконным.

Уже во время судебного заседания Насиров обратился к суду с двумя ходатайствами: о частоте назначения судебных заседаний и мере пресечения.

Как сообщал "Обозреватель", Насиров резко прокомментировал свое увольнение Кабмином.

Читайте все новости по теме "Дело НАБУ против Романа Насирова" на Обозревателе.

Тема
Дело НАБУ против Романа Насирова
Персона
Роман Насиров
Место
Украина
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости