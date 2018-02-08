"Вымышленное дело": Насиров отреагировал на обвинения НАБУ

Роман Насиров в первую очередь заинтересован в скорейшем рассмотрении своего дела в суде.
"Руководитель Национального антикоррупционного бюро в очередной раз заявил о затягивании рассмотрения дела в суде. Еще раз заявляю: я в первую очередь заинтересован в том, чтобы суд как можно скорее рассмотрел дело", - отметил Насиров перед судебным заседанием.
Он напомнил, что именно сторона обвинения несколько раз продлевала сроки следствия.
"Это не мы накопили 240 томов - так называемое дело. И это точно не мы написали 780 страниц абсурдного обвинительного акта", - подытожил Насиров.
Он пояснил, что зачитывание обвинительного акта - требование закона.
"Это не наше требование, а требование закона. Мы будем поднимать вопрос рассмотрения дела в разумные сроки. Потому что это банальное затягивание и без того вымышленного дела", - пояснил Насиров.
Также перед судебным заседанием адвокат Насирова Любомир Дроздовский заявил, что в деле против Романа Насирова происходит незаконное нарушение его конституционных прав, что требует немедленной реакции суда.
По его словам, суд не обеспечивает рассмотрение уголовного производства в течение разумного срока, хотя часть 1 ст. 318 УПК Украины устанавливает данное требование. За предыдущие два судебных заседания прокурорами было объявлено только 57 из 774 страниц обвинительного акта. Такими темпами обвинительный акт объявят полностью только в сентябре или октябре этого года.
Также Дроздовский сообщил, что продолжение действия обязанностей, возложенных на Романа Насирова, после прекращения меры пресечения в виде залога является незаконным.
Уже во время судебного заседания Насиров обратился к суду с двумя ходатайствами: о частоте назначения судебных заседаний и мере пресечения.
Как сообщал "Обозреватель", Насиров резко прокомментировал свое увольнение Кабмином.
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