700 дел и более 150 подозреваемых: НАБУ отчиталось об итогах работы

По состоянию на конец марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вели 724 дела. В рамках этих расследований 158 лицам было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.

К примеру, подозреваемыми стали девять участников коррупционной схемы по хищению особо ценной земли в Киево-Святошинском районе (пригород Киева), сообщается на сайте НАБУ. Речь идет о должностных лицах Национальной академии аграрных наук Украины, Госземагентства в Киевской области и сотруднике Службы безопасности Украины.

В другом производстве детективы НАБУ подозревают пятерых человек в растрате $2,225 млн (55,5 млн грн) "Спецтехноэкспорт". Среди них — действующий руководитель госкомпании и ряд бывших должностных лиц этого же учреждения.

"Руководителю одесской мэрии, имеющему статус обвиняемого по так называемому делу завода "Краян", в марте сообщено о подозрении в внесении недостоверной информации в электронные декларации 2015 и 2016 годов. Также статус подозреваемых получили двое судей — из Одессы и из Закарпатья, которых детективы НАБУ уличили в получении неправомерной выгоды", — добавили в НАБУ.

НАБУ LB.ua

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В ведомстве также отчитались о том, что завершили расследование ряда резонансных уголовных производств. В частности, речь идет о таких фактах:

нанесение более 13 млн грн убытков государственному предприятию "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон", входящему в состав концерна "Укроборонпром" (часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины);

завладение депутатом Киевского городского совета, экс-секретарем земельной комиссии шестью земельными участками в столице стоимостью более 2,5 млн грн (часть 5 статьи 191, часть 3 и часть 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины);

получение тремя сотрудниками Главного управления Национальной полиции в городе Киеве неправомерной выгоды в размере $50 тыс. (часть 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).

"Сейчас подозреваемые и их адвокаты знакомятся с материалами следствия. После этого обвинительные акты будут направлены в суд", — подытожили в НАБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что НАБУ причастно к многомиллионным потерям из государственого бюджета в деле о хищении топлива в оборонке, которое расследовали в 2017 году.

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