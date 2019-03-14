68 страниц фотодоказательств: Украина направила ноту ОБСЕ по войне на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины направило СММ ОБСЕ ноту об обстрелах со стороны российских оккупантов на Донбассе. Нота содержит дополнительно 68 страниц фото о последствиях нарушения режима тишины Кремлем.

Об этом в эфире ObozTV сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко. Она добавила, что ноту направили 9 марта, однако ответа партнеров от ОБСЕ еще не поступало.

"Нам было важно передать не только факты и свидетельства того, что вооруженными формированиями РФ было возбуждено режим прекращения огня и все положения минских договоренностей. Нам было также важно предоставить еще фото-доказательства, то есть нота содержит еще 68 страниц приложения, где есть фотосвидетельства, к каким последствиям приводили обстрелы и вооруженные провокации со стороны вооруженных формирований РФ", – сказала она.

Важно, чтобы каждое государство-участник увидело, кто есть кто в этом процессе переговоров, отметила Зеленко. Она уточнила, что в ноте размещена информация на период с 29 декабря 2018 по 7 марта 2019 года.

"Для нас также важно, чтобы каждое государство признала очевидным факт нарушения именно со стороны России. 7 марта истек срок действия режима прекращения огня, то есть, те данные, которые помещены в нашей ноте, содержат информацию на период с 29 декабря 2018 года по 7 марта 2019 года включительно. За день эта информация была собрана и проанализирована, установлены четкие цифры", – пояснила она.

Зеленко также уточнила, что украинскими военными зафиксировано 561 случай нарушения огня, из них 251 раз - с применением запрещенных минскими договоренностями оружия. Начиная из 29 декабря погибли 12 украинских военнослужащих и 105 - получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе Украинские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу "Л/ДНР", состоявшая из десяти боевиков. По словам волонтера, в операции по уничтожению ДРГ противника участвовали две совершенно разные команды ВСУ.

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