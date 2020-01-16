$500 тыс. за убийство Окуевой: Мосийчук раскрыл подробности дела

Заказчиком убийства добровольца АТО Амины Окуевой является высокопоставленный чиновник "одной из соседних стран". Киллерам за заказ было обещано 500 тыс. долларов.

Об этом рассказал в эфире ObozTV экс-депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук, комментируя задержания фигурантов дела Окуевой.

"Я глубоко в теме, общался со следователями и даже помогал собирать некоторые материалы, давал сам пояснения. Ведь Амина, когда погибла, ехала ко мне. Сейчас следствию известны даже заказчики этого убийства. Просто надо доработать материалы вместе с нашими международными партнерами, чтобы подать полную и целостную картину этого дела", – рассказал Мосийчук.

По его словам, заказчик убийства – "высокопоставленное лицо одной из соседних стран".

"У следствия есть полученные процессуальным путем доказательства того, что это лицо размещает заказ, за которое собирается заплатить 500 тыс. долларов за убийство Амины Окуевой, 1 млн долларов за убийство Адама Осмаева и 500 тыс. долларов за мое убийство. 25 октября происходит покушение на меня, в результате которого погибли два человека. 30 октября убивают Амину Окуеву", – отметил экс-депутат.

Комментируя задержания по делу Окуевой, Мосийчук заявил: "Речь идет о преступной организации киллеров, которые брали заказы на убийства разных людей. Человек, которого задержали, Кравченко, на самом деле не причастен к убийству Амины Окуевой. Он причастен к другом эпизоду – к убийству одного из предпринимателей в Киеве в 2014 году. Это уже четвертое убийство, к которому причастна данная преступная организация".

Амина Окуева segodnya.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

30 октября 2017 года под Киевом киллер расстрелял из засады автомобиль, в котором находились добровольцы АТО Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате покушения Окуева погибла.

Национальная полиция Украины 12 января 2020 года заявила о задержании группы киллеров, которых подозревают в совершении этого преступления.

Журналисты выяснили личность одного из задержанных. Им оказался бизнесмен из Киева Игорь Редькин, который является фигурантом еще двух дел об убийствах.

Еще один задержанный Андрей Кравченко также ранее фигурировал в уголовном деле об убийстве.

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