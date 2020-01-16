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16 января • обновлено в 17:17
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$500 тыс. за убийство Окуевой: Мосийчук раскрыл подробности дела

2.7т
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Заказчиком убийства добровольца АТО Амины Окуевой является высокопоставленный чиновник "одной из соседних стран". Киллерам за заказ было обещано 500 тыс. долларов.

Об этом рассказал в эфире ObozTV экс-депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук, комментируя задержания фигурантов дела Окуевой.

"Я глубоко в теме, общался со следователями и даже помогал собирать некоторые материалы, давал сам пояснения. Ведь Амина, когда погибла, ехала ко мне. Сейчас следствию известны даже заказчики этого убийства. Просто надо доработать материалы вместе с нашими международными партнерами, чтобы подать полную и целостную картину этого дела", – рассказал Мосийчук.

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По его словам, заказчик убийства – "высокопоставленное лицо одной из соседних стран".

"У следствия есть полученные процессуальным путем доказательства того, что это лицо размещает заказ, за которое собирается заплатить 500 тыс. долларов за убийство Амины Окуевой, 1 млн долларов за убийство Адама Осмаева и 500 тыс. долларов за мое убийство. 25 октября происходит покушение на меня, в результате которого погибли два человека. 30 октября убивают Амину Окуеву", – отметил экс-депутат.

Комментируя задержания по делу Окуевой, Мосийчук заявил: "Речь идет о преступной организации киллеров, которые брали заказы на убийства разных людей. Человек, которого задержали, Кравченко, на самом деле не причастен к убийству Амины Окуевой. Он причастен к другом эпизоду – к убийству одного из предпринимателей в Киеве в 2014 году. Это уже четвертое убийство, к которому причастна данная преступная организация".

Амина Окуева

Амина Окуева

segodnya.ua

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Темы
Покушение на Мосийчука Убийство Амины Окуевой Покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персоны
Амина Окуева Адам Осмаев Игорь Мосийчук
Место
Украина
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Судоплатов Павел
Судоплатов Павел
Маловато будет(С)
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Junio Van
Junio Van
шштота дорого за эту шваль
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
"и 500 тыс. долларов за мое убийство" Мосийчук - красава )))
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