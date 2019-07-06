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5 лет на фронте: умер ветеран войны на Донбассе, опубликованы фото

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В ночь на 6 июля умер ветеран войны на Донбассе Андрей Бордюжа (позывной "Хонда"), участвовавший в боевых действиях с 2014 года.

Об этом рассказал его сослуживец из 79-й отдельной аэромобильной бригады Сергей Таманский в Facebook.

"Сегодня ночью от нас ушел в небо наш дорогой друг и боевой товарищ Андрей Бордюжа (Honda). 5 лет на войне и всегда впереди. Покойся с миром", – пишет Таманский.

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Также сообщается, что Андрею Бордюже было 37 лет.

5 лет на фронте: умер ветеран войны на Донбассе

79-я отдельная аэромобильная бригада в Facebook

5 лет на фронте: умер ветеран войны на Донбассе

79-я отдельная аэромобильная бригада в Facebook

5 лет на фронте: умер ветеран войны на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в пятницу, 5 июля, террористынарушили режим тишины 28 раз. В результате пострадали шесть украинских военнослужащих.

Террористы начали распространять в сети новое видео, на котором, по их словам, запечатлен разгром блиндажа ВСУ.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Закон Порядок
Закон Порядок
наркомания не лечится
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7
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Сдох? Какая приятность)
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5
1
Чорный Сашко
Чорный Сашко
Списали хонду в утиль, а сколько там ещё этой нечисти...
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6
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