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19 сентября • обновлено в 17:13
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300 морпехов и 550 тонн оружия: в Одессу зашел военный корабль США. Фото

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В четверг, 19 сентября в Одесский морской торговый порт зашел американский транспортно-десантный корабль USNS Yuma.

Судно из США сопровождал катер Морской охраны Госпогранслужбы. Корабль стал у причала 1-К, передает "Думская".

Отметим, что второй визит новейшего десантного катамарана в одесский порт. Первый был 29 июня 2019 года, накануне международных учений СиБриз-2019. Тогда "Юма" доставила в Одессу снаряжение, оборудование и военную технику для учений. Цель сегодняшнего визита пока неизвестна.

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USNS Yuma – восьмой по счету экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead. Длина 103 метра, ширина 28,5 метров. Корабль сделан из легкого алюминиевого сплава и специально не окрашивается.

Может взять на борт больше 300 морпехов и около 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки. Осадка около 4 метров, что позволяет действовать на мелководье. Есть вертолетная площадка.

Американский корабль USNS Yuma

Американский корабль USNS Yuma

Американский корабль USNS Yuma

Американский корабль USNS Yuma

Американский корабль USNS Yuma

Американский корабль USNS Yuma

Американский корабль USNS Yuma

Американский корабль USNS Yuma

Американский корабль USNS Yuma

Американский корабль USNS Yuma

Американский корабль USNS Yuma

Американский корабль USNS Yuma

Как сообщал OBOZREVATEL, США направили в Одессу новейший десантный катамаран USNS Yuma и ракетный эсминец USS Carney DDG64 для участия в предстоящих международных учениях "Си Бриз-2019".

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Место
Украина Одесса
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Katsaпье сопровождало этот катамаран с момента его входа в воды Черного моря. На всем пути сопровождения кatsaпье загадило море своими памперсами
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CARGO 100
CARGO 100
Levitsky Valery, а ты откуда знаешь, чьи памперсы? Не так пахнут как 29 июня 2019 года?
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Антошин Денис
Антошин Денис
Какое счастье для кастрюль!
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