Стержнем всей своей избирательной кампании Зеленский сделал борьбу с некой "партией войны", в которую записал все прежнее руководство страны. Себя он, соответственно, величает "партией мира". Ведущие украинские телевизионные каналы, купленные на кремлевские деньги Медведчуком, освещали кампанию в одном ключе: возглавляемая Зеленским "партия мира" борется с возглавляемой Порошенко "партией войны".

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Давайте даже согласимся с Зеленским и всей пропагандистской машиной Кремля, пусть Порошенко — исчадие ада. Но ведь партией войны Зеленский объявляет не его лично, а, по сути, все украинское государство, которое стало жертвой агрессии военной сверхдержавы и героически ей сопротивляется. Фактически он полностью подписался на центральный нарратив путинской пропаганды, который является ключевым элементом гибридной войны против Украины.

Если Зеленский собирается вести с Путиным какие-либо серьезные переговоры, то своей болтовней про правившую с 23 февраля 2014 года по 17 июня 2019 года "партию войны" он ставит себя в совершенно унизительное положение. Он обращается к нему как новый руководитель государства, который обнаружил, что его предшественники, оказывается, на протяжении пяти лет вели несправедливую преступную войну против великой России. С подобной риторикой он приползает в Кремль с капитуляцией и извинениями, как жалкие "украинские эксперты", мальчики для битья (в том числе и в прямом смысле) на российских каналах.

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В то же время в ходе кампании тот же Зеленский иногда говорил и об оккупации Крыма, и о присутствии российских войск в Донбассе. В отличие от откровенных агентов Кремля ему необходимо было посылать патриотическому избирателю сигнал "Я свой!". Они с Медведчуком работали с разными категориями доверчивых клиентов.

Массовое голосование за "новое лицо" в первую очередь объясняется усталостью избирателей от власти, которая правила страной даже не последние пять, а последние 28 лет независимой Украины. Это был все тот же политический класс, которые не выполнил своих обещаний народу, который бесконечно перетасовывался, в котором был высокий уровень коррупции и огромную роль играли олигархи. Всего этого накопившегося недовольства Зеленскому, позиционировавшему себя как некую новую силу, было бы достаточно, чтобы выиграть выборы примерно с таким же результатом. Я не знаю, зачем ему понадобилась предательская капитуляция перед путинской Россией — объявление государства, героически сопротивлявшегося агрессии, "партией войны".

И если за Медведчука голосовали откровенные капитулянты, то за Зеленского свои голоса отдали патриоты Украины, которых он ввел в заблуждение своими "сигналами" и которые связывали с ним свои надежды на обновление. Однако центральный месседж, который посылал всему обществу "коллективный Зеленский" на нейролингвистическом уровне, был иным: "партия войны", а не путинская Россия виновата во всем, что произошло с Украиной.

Но есть и позитивные результаты парламентских выборов в Украине: патриотическое большинство (включая временно соблазненных политтехнологиями Зеленского) никуда не делось. А это примерно 80% голосовавших. Откровенные капитулянты, знавшие, что они делают, — это 20%. Не только 12% Медведчука, но и набравший 3% "Оппозиционный блок". Сюда же следует добавить проценты абсолютного ненавистника Украины Шария, вся программа которого состояла из грязных оскорблений украинского народа и украинского государства. Весь этот сброд получил порядка 20%. Вот это и есть тот самый путинский "один и тот же народ", народ Путина, Медведчука, Шария.

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Я думаю, Зеленскому не удастся так просто провести пророссийский реванш, потому что есть еще один положительный итог. Это были открытые и конкурентные выборы, на которых были представлены даже откровенные враги самой идеи украинского государства. Им, как уже говорилось выше, принадлежало большинство украинских телеканалов, что, конечно же, некоторый демократический перебор. Но ситуация в целом говорит о том, что в Украине открытое европейское общество и оно не будет равнодушно взирать на откровенный пропутинский реванш.

Еще один положительный результат выборов в Украине — успех партии Вакарчука, которая возникла уже в ходе предвыборной кампании. Вакарчук отчасти исправил свою очень серьезную ошибку — то, что он так и не решился выдвинуть свою кандидатуру во время президентской кампании. Эффект новый силы и энергетику голосования против опостылевшего правящего класса он мог бы замкнуть на себе не в меньшей степени, чем Зеленский.

Так что я не считаю ситуацию безнадежной.

В центр своей кампании Зеленский поставил проблему мира в Донбассе, и в этом направлении он будет действовать, наверное, с первых дней, когда сформирует правительство, все силовые структуры и наполнит другие институты такими же замечательными людьми, как Богдан и два Шифера. И он уже ясно заявил о своих намерениях. Его цель — именно то, чего Путин добивается уже четыре года после провала плана аннексии 10-12 областей так называемой Новороссии. Это путинская интерпретация минских соглашений — вталкивание раковой опухоли Лугандонии, ничего в ней не меняя, в политическое тело Украины. То есть при сохраняющемся всевластии российских военных и спецслужб, при прямом политическом правлении из Москвы, при десятках томящихся в пыточных подвалах патриотов Украины, которых даже не вносят в списки для обмена.

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План Зеленского — объявить всю эту бандитскую структуру в ее неизменном виде частью украинского государства и сделать лугандонских бандитов крупными украинскими политическими деятелями, то есть позволить этой раковой опухоли расползаться дальше. А как именно она будет расползаться, Путин недавно специально пометил, издав дополняющий указ, согласно которому российские паспорта будут в первую очередь выдаваться не просто всем жителям ОРДЛО, контролируемых московскими войсками, но и на всей территории Донецкой и Луганской областей на состояние 14 февраля 2014 года. Это означает взятие Мариуполя и Краматорска и автоматическое расширение этой области как минимум до прежних границ Донецкой и Луганской областей, а далее как получится.

До последнего своего вздоха во власти Путин будет фанатично добиваться расчленения и уничтожения ненавидимой им Украины.

Именно этому плану сопротивлялось прежнее руководство Украины. В 2015-2016 году руководители Франции и Германии приезжали в Киев и требовали изменить Конституцию в направлении так называемой "федерализации", но властям удалось отстоять свою позицию, указывая на невыполнение РФ взятых ею на себя обязательств — вывод ихтамнетов и военной техники и возвращение Украине контроля над ее границей.

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А вот все усилия Зеленского идут прямо в противоположном направлении: "Это наши граждане, это наши братья, нужно протянуть им руку, нужно выпросить у европейцев десятки миллиардов долларов на восстановление Донбасса". По Зеленскому и Путину это решение проблемы мира. Снова эксплуатируется два очень болезненных и справедливых чувства украинцев: им предлагается восстановление территориальной целостности — эти области как бы возвращаются. И второе — и самое главное — перестанут гибнуть люди.

Вспомните российскую пропаганду. Основной и самый главный инструмент демонизации Украины — это гибель людей во время обстрелов на линии прекращения огня. Причем всегда обвиняется именно украинская сторона. Но мы знаем из трагедий прошлых лет, из самой природы преступной кремлевской власти, что часто обстрелы жилых кварталов Донбасса устраивались ими же для демонстрации перед своими, заранее привезенными телевизионными камерами. Несколько десятков перемирий были сорваны. Гибель людей на разделительной линии необходима российским властям как средство психологического давления на Украину, чтобы заставить ее принять путинскую версию минских соглашений.

Единственная практическая ценность Минских соглашений - в требовании прекращения огня и создания зоны разделения сторон, а все остальное — это ненаучная фантастика. Никогда Путин не отдаст Украине контроль над ее границей, никогда не выведет ни своих зеленых человечков, ни своих моторыл, завербованных на автопомойках огромной России. Не для того он захватывал Крым и Донбасс. Единственная позитивная мера, которую можно было бы выполнить, — прекращение огня и разделение сторон. Но она до сих пор так и не реализована, потому что, как выяснилось, российской стороне это не нужно. Ей нужно постоянно создавать хаос внутри Украины, а для этого нужны перестрелки и жертвы на линии разделения огня.

Реальный и единственно возможный сегодня мирный план основывается на тех же Минских соглашениях, а именно первом и самом главном их пункте. О каких других шагах можно говорить, если не реализован первый? Нужна очень глубокая зона разделения сторон, до 100 километров вглубь оккупированной территории, с введением туда международных миротворцев из нейтральных стран. Только с этим условием можно прекратить все российские провокации и лишить Кремль возможности срывать прекращение огня и обвинять в этом Украину. Россия, конечно, будет сопротивляться такому предложению, но делать это ей будет очень трудно, потому что только такой путь означает реальное прекращение кровопролития и, соответственно, будет поддержан всеми. И если еще осталась какая-то политическая воля у лидеров Франции и Германии, то пусть они ее используют на воплощение этой программы-минимум.

После того как такая демилитаризованная зона, контролируемая международными миротворцами, будет создана, Украине можно будет на некоторый период вынести за скобки вопрос о временно оккупированных РФ территориях (Крым и Донбасс) и сосредоточиться на проведении экономических реформ, двигаясь в европейском направлении.

Так называемое воссоединение с ОРДЛО на путинских условиях — это национальное самоубийство.

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Вернуть эти территории военными средствами сегодня невозможно, так же как и Крым.

А вот существование демилитаризованной зоны затруднило бы дальнейшую агрессию России. Такая полоса с международными миротворцами позволит Украине жить относительно спокойно без российского давления и провокаций и без российских лицемерных посулов "восстановления ее территориальной целостности".

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