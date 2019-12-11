23 удара ножом: появились жуткие подробности убийства украинцев в Польше

Украинец, задержанный по подозрению в причастности к убийству двух земляков, тела которых были найдены на минувших выходных в одном из городов Польши, сознался в содеянном.

Выяснилось, что он буквально заколол мужчин из-за денег. О подробностях жуткого убийства сообщает "Сегодня".

Так, вскрытие показало, что перед смертью одному из мужчин были нанесены 18 ударов ножом в область груди и брюшной полости, а второму – пять ударов в шею и грудь. У одного из них злоумышленник украл около 200 долларов, еще неопределенную сумму денег у другого.

Полиция задержала украинца, который убил двох земляков в Польше lublin112.pl

Отмечается, что преступления классифицировали как содеянные с особой жестокостью, за что обвиняемому украинцу грозит пожизненное лишение свободы.

Помимо убийства, его также обвиняют еще в двух кражах – в начале декабря он присвоил деньги своих коллег – 1500 и 900 злотых (более 9-ти и 5,5 тыс. грн).

Судебное заседание, на котором убийце планируют избрать меру пресечения, назначено на 11 декабря.

Как писал OBOZREVATEL, в городе Доброслав (Польша) были найдены тела двух мужчин, которые являются гражданами Украины. На их телах обнаружили множественные колотые раны.

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