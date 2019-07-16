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Марк Фейгин
Марк Фейгин
Российский адвокат Все статьи автора

Пинком под зад, или Фирташ уже в Вашингтоне

11.4т Читать материал на украинском

Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты.

Здесь у Фирташа развилка в трех направлениях.

Первое маловероятно, но кто сказал, что оно исключено в принципе? Я не знаю, какими средствами обеспечивается его пребывание в Австрии, чтобы он не сбежал от экстрадиции. Но я бы не исключал, что Фирташ попытается покинуть пределы этой страны.

Это радикальный вариант, и шансов у него на это – 3-5%.

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В прессе также мелькала информация о том, что он может переехать в Германию и там попытаться отсрочить свою экстрадицию. Но покинуть территорию Австрии и переместиться в Германию – это все равно бегство. Любой способ покинуть Австрию под любыми благовидными и кажущимися законными предлогами будет расценен как способ уклонения от решения австрийского правительства, подтвержденного судебными решениями. С правовой точки зрения это не улучшит ситуацию для Фирташа.

Дмитрий Фирташ

Дмитрий Фирташ

The New Times

Второе направление, которое может избрать Фирташ – и вероятность этого очень высока – что его юридической защитой будет предпринято обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Действительно, там есть 39 и 40 правила, которые позволяют в ускоренном или в приоритетном порядке требовать рассмотрения вопроса, чтобы в случае признания приемлемой этой жалобы Фирташа, его бы не экстрадировали до рассмотрения дела в суде.

Будет ли Австрия экстрадировать Фирташа в том случае, если в ЕСПЧ поступит его жалоба? Мой прогноз: нет. Они захотят исчерпать всю как национальную, так и наднациональную юрисдикцию, чтобы потом никто никого не упрекнул, что всё было сделано впопыхах, чтобы удовлетворить желание американской стороны.

На это уйдет полгода, максимум – год.

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Третье направление – если самые жесткие решения уже приняты, то чисто теоретически после подписания австрийцы могут в любой день, даже в самое ближайшее время, просто выкинуть Фирташа, передав его американским органам следствия, тому же ФБР, которое расследует его дело.

Я не берусь судить, как это будет сделано технически – возможно, его передадут американской стороне еще на территории Австрии, и те повезут его в Америку сами. Каким-нибудь чартерным рейсом или специальным самолетом. Он ведь очень ценный свидетель и обвиняемый, поэтому, я думаю, выделят какие-то средства за его же счет, чтобы доставить его в США эксклюзивно, а не рейсовым самолетом.

Фон для австрийской власти также не очень благоприятный. Оттягивание выдачи Фирташа со стороны австрийских властей может сильно повлиять, в том числе, и на исход парламентских выборов в Австрии. Дескать, "вот, смотрите, они не только берут деньги у русских, они еще и прикрывают русского агента (каким считается Фирташ). Нет дыма без огня, значит, точно вся австрийская власть коррумпирована".

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Австрийским партиям, участвующим в выборах, это зачем?

Поэтому вполне может случиться и третий вариант, когда, несмотря ни на какие попытки отсрочивания выдачи, просто будет принято волевое решение: Фирташа засунут в автомобиль, пинком под зад, в самолет, чартером – и ты уже в Вашингтоне.

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Марк Фейгин Марк Фейгин
Темы
Эксклюзив Арест Фирташа
Персона
Дмитрий Фирташ
Место
США
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Николаев Олег
Николаев Олег
Фейгин не является российским адвокатом. Его с позором лишили этого звания. А с другой стороны, украинские олигархи посмотрят на Фирташа, вспомнят Лазаренко, потом на Курченко глянут, на Януковича, и погонят вас в Таёжный Союз ссаными тряпками. Потому что с Дона выдачи нет, а Запад может кинуть и ограбить в любую минуту. На примере Лазаренко и Фирташа на глазах рушится вера в незыблемость права частной собственности на Западе для новых богачей из бывшего СССР.
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
И тут Филькин обманывает своих подсвинков. На аватарке написано "российский адвокат", а на деле он лишён адвокатской лицензии по решению суда.
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Serov Oleg
Serov Oleg
бывший горе-адвокат,посадивший всех своих клиентов,что-то верещит о соплеменнике
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