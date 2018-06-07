$200 тысяч и договор RT: у Вышинского провели обыски

Служба безопасности Украины обнаружила во время обысков у директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого судят по делу о госизмене, договор с пропагандистской медиагруппой РФ "Россия Сегодня", в которую входит RT.

"Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым обнаружили договор с российским пропагандистским СМИ у задержанного Кирилла Вышинского", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что во время обыска правоохранители обнаружили в банковской ячейке Вышинского более 200 тысяч долларов, а также предмет, внешне похожий на пистолет "Браунинг 1906".

"И прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня" на руководство представительством на территории Украины", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая СБУ провела обыски в офисе издания "РИА Новости Украина", в результате которых был задержан его директор Кирилл Вышинский. У него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против директора издания открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца без права на залог. Он публично попросил лишить его гражданства Украины и попросил российское, однако вскоре директору "РИА Новости Украины" сообщили, что это невозможно.

3 июня его адвокат заявил, что квартиру Вышинского обокрали.