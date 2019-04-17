За четыре с лишним года войны на юридическим фронте команда движения "Сила права" насмотрелась всякого. По всей стране – на востоке и западе, севере и юге – вскрывались сепаратистские "консервы" в мантиях, упорно не желавшие признавать факт российской агрессии против Украины, а то и просто ожидавшие прихода "своих".

Самой многочисленной когортой оказались бесхребетные судьи, для которых источником права является не Закон, а политическая воля.

Попадались и такие, кто месяцами в судебных процессах издевался над семьями погибших, ранеными солдатами и вынужденными переселенцами.

Отдельные бастионы "правосудия", такие как Оболонский суд Киева, пришлось вместе с супругами-вынужденными переселенцами с оккупированного Донбасса Юрием и Ларисой Хандрыгами штурмовать шесть раз после пяти апелляций.

Восемь месяцев у нашей команды, вместе с семьей погибшего Героя Украины старшего группы спецподразделения "Альфа" полковника Александра Анищенко, ушло на борьбу с судьей Заречного районного суда Сум Ниной Прокудиной.

Но даже на этом фоне решение судьи Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области Юлии Горбачевой заставило вздрогнуть и стиснуть зубы.

Новости Павшие герои и утраченная честь

Судья Горбачева на шестой год войны, 16 апреля 2019 года, отказала вдове и семилетней дочери командира ИЛ-76, сгоревшего в небе над Луганском вместе с 8 членами экипажа и 40 десантниками 25-й воздушно-десантной бригады, в установлении юридического факта гибели их мужа и отца – гвардии подполковника Александра Белого – в результате вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

ИЛ-76

Принимая решение об отказе, судья Горбачева знала о том, что за последние четыре года сотни судей во всех регионах страны вынесли в интересах пострадавших от российской агрессии около тысячи таких решений, инициированных "Силой права". Она знала, что Верховный суд Украины, поддержав правовую позицию нашей команды, вынес уже десять подобных решений.

Знала она и о том, что судами Днепропетровской и Запорожской областей вынесено уже семь положительных решений в интересах семей экипажа и десантников борта 76777, в том числе пять – коллегами Горбачевой по Мелитопольскому суду.

И все равно судья Юлия Горбачева бросила вызов каждому, кто защищал и защищает нашу страну от российской агрессии, всему украинскому обществу, для которого независимость Украины не пустой звук.

Честно говоря, первое, что пришло на ум, когда прочитал это решение, – в армии нужен штрафбат для таких судей. Только тогда они на своей шкуре почувствуют, что такое война. Если не сбегут на ту сторону.

Ну а наша команда вместе с Татьяной Чимирковой, вдовой Александра Белого, пойдет вперед. Вместе со всеми семьями погибших в этой трагедии мы заставим путинскую Россию отвечать за преступления.

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