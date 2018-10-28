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16 людей - под землей: на украинской шахте произошел обвал

1.6тЧитать материал на украинском

На шахте им. Капустина в Лисичанске, где из-за невыплаты зарплаты более недели бастуют работники, произошел обвал.

Как сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на странице в Facebook, в результате завалило шестой западный полевой откаточный штрек.

"После осмотра места аварии предварительно сделан вывод, что завалено 10 погонных метров горной выработки. Именно в этой выработке находятся 16 протестующих... Горняки оценили ситуацию и пришли к выводу, что у них есть два запасных выхода на поверхность", - отметил он.

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16 людей - под землей: на украинской шахте произошел обвал

facebook.com/MykhailoVolynets

Волынец сказал, что "если не принять необходимые меры для погашения задолженности перед шахтерами ОАО "Лисичанскуголь" и горнякам других объединений, акции протеста с понедельника (29 октября. - Ред.) будут распространяться на другие шахты и объединения".

Отметим, забастовка на данной шахте проходит уже 10 дней - горняки из-за огромной задолженности зарплаты отказались выходить из-под земли. Вначале в протесте принимало участие более 20 людей, однако некоторые были вынуждены прекратить акцию из-за проблем со здоровьем.

Ранее OBOZREVATEL публиковал фоторепортаж, показывающий реалии работы шахтеров в Украине. Журналисты посетили шахту "Южнодонбасская №1" у города Угледар.

Персона
Волынец Михаил
Место
Украина
Объекты
шахтерыпротест
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