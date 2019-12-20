152 за ночь: в Украине накрыли крупную сеть нелегальных игорных заведений. Видео

Оперативники территориальных управлений стратегических расследований и следственных подразделений Национальной полиции всего за ночь с 19 на 20 декабря прекратили деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей Украине.

Мероприятия прошли в рамках масштабных отработок таких учреждений правоохранителями. Об этом сообщает Управление коммуникации НПУ (посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

Отмечается, что большинство нелегальных заведений работало под видом распространителей государственных лотерей. В то же время администрация некоторых из них даже пыталась препятствовать полицейским, забаррикадировав все двери.

В Украине за ночь накрыли 152 нелегальных игорных заведения npu.gov.ua

В частности, в крупных городах нелегалы действовали под видом казино и покерных клубов, в то же время в небольших городах и даже поселках работали преимущественно залы с игровыми автоматами старого образца.

В Украине накрыли крупную сеть нелегальных игорных заведений npu.gov.ua

"Деятельность 8 подпольных казино прекращено в городах Киев, Днепр, Харьков и Запорожье и 7 залов для игры в покер – в Луцке, Кропивницком, Львове, Николаеве, Херсоне и Чернигове. В этих заведениях игроки во время турнира пользовались "кешовими" фишками, то есть имели денежный номинал и в дальнейшем обменивали на реальные деньги", – говорится в сообщении.

Примечательно, что "входной билет" в казино и покерные залы мог стоить несколько тысяч долларов США.

В Украине накрыли крупную сеть нелегальных игорных заведений npu.gov.ua

Со своей стороны в Службе безопасности Украины также заявили, что прекратили деятельность 43 подпольных казино и игорных заведений в шести регионах страны.

В Украине накрыли крупную сеть нелегальных игорных заведений npu.gov.ua

В частности, спецоперации провели в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Запорожье. В результате силовики изъяли 33 столы, 293 игровые автоматы, 11 рулеток и у 1 млн. Гривен наличных.

В Украине накрыли крупную сеть нелегальных игорных заведений npu.gov.ua

В Украине накрыли крупную сеть нелегальных игорных заведений npu.gov.ua

В Украине накрыли крупную сеть нелегальных игорных заведений npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Правительство прогнозирует 3 млрд грн поступлений в бюджет Украины в 2020 году от легализации игорного бизнеса.

Министр МВД Арсен Аваков приказал закрыть все игорные заведения Украины до 16:00 пятницы, 20 декабря.

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