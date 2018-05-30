15 убитых: "Л/ДНР" понесли крупные потери на Светлодарской дуге

За последние полгода террористы "ДНР" на позиции под названием "Прыщ" на Светлодарской дуге потеряли 15 человек убитыми.

Данные опубликовал известный волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook, добавив, что позиция находится в "Волшебном лесу", за который 54 бригада воевала в декабре 2016 года.

Он добавил, что еще 13 террористов были ранены.

"И это только подтвержденные цифры! И еще, у нас в районе этой позиции, не было ни одного раненого", - сообщил Мысягин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "Л/ДНР" напали на мирное население и получили отпор.