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15 убитых: "Л/ДНР" понесли крупные потери на Светлодарской дуге

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За последние полгода террористы "ДНР" на позиции под названием "Прыщ" на Светлодарской дуге потеряли 15 человек убитыми.

Данные опубликовал известный волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook, добавив, что позиция находится в "Волшебном лесу", за который 54 бригада воевала в декабре 2016 года.

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Он добавил, что еще 13 террористов были ранены.

"И это только подтвержденные цифры! И еще, у нас в районе этой позиции, не было ни одного раненого", - сообщил Мысягин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "Л/ДНР" напали на мирное население и получили отпор.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Объекты
террористы "ДНР"Новости ДНР
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