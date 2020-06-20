15-летний украинец, насмерть сбивший годовалого племянника, перестал говорить

Подросток, насмерть сбивший своего годовалого племянника в селе Бобрин на Ривненщине, перестал говорить после происшествия.

Детали трагедии рассказали родственники погибшего ребенка, говорится в сюжете "ТСН". По их словам, 15-летний Сергей находится в ужасном состоянии и наказан морально (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Он перестал говорить сразу в тот день", – отметила местная жительница Мирослава Кухлевская.

В полиции открыли уголовное производство за нарушение правил дорожного движения, за что грозит до восьми лет тюрьмы. Однако подростка за решетку не посадят.

"Согласно уголовному кодексу, лицо несет ответственность с 14 лет, однако именно за этот вид преступления ответственность наступает с 16 лет", – сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции Ривненщины Мария Юстицкая.

Скорее всего, к юноше применят так называемые принудительные меры воспитательного характера. Это может быть ограничение досуга, пристальный надзор взрослых или же направление в учебно-воспитательное учреждение.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Ривненщине подросток решил покататься на автомобиле и сбил насмерть годовалого ребенка.