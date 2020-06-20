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15-летний украинец, насмерть сбивший годовалого племянника, перестал говорить

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Расследования
4,9 т.
Подросток на машине сбил племянника на Ривненщине

Подросток на машине сбил племянника на Ривненщине

Подросток, насмерть сбивший своего годовалого племянника в селе Бобрин на Ривненщине, перестал говорить после происшествия.

Детали трагедии рассказали родственники погибшего ребенка, говорится в сюжете "ТСН". По их словам, 15-летний Сергей находится в ужасном состоянии и наказан морально (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Он перестал говорить сразу в тот день", – отметила местная жительница Мирослава Кухлевская.

В полиции открыли уголовное производство за нарушение правил дорожного движения, за что грозит до восьми лет тюрьмы. Однако подростка за решетку не посадят.

"Согласно уголовному кодексу, лицо несет ответственность с 14 лет, однако именно за этот вид преступления ответственность наступает с 16 лет", – сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции Ривненщины Мария Юстицкая.

Скорее всего, к юноше применят так называемые принудительные меры воспитательного характера. Это может быть ограничение досуга, пристальный надзор взрослых или же направление в учебно-воспитательное учреждение.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Ривненщине подросток решил покататься на автомобиле и сбил насмерть годовалого ребенка.

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