12 раз за сутки: на Донбассе оккупанты устроили массированные обстрелы

В четверг, 15 августа, российские оккупанты на Донбассе нарушили режим прекращения огня 12 раз. Они обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате провокаций террористов украинские защитники не понесли потерь, сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook.
Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов украинских позиций:
Обстрелы на Донбассе
"112 Украина"
неподалеку Гнутово – из станкового противотанкового гранатомета;
дважды вблизи Павлополя – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
дважды в районе Пищевика – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета;
неподалеку Опытного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
неподалеку Лебединского – из автоматического гранатомета;
вблизи Авдеевки – из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Что касается района ответственности оперативно-тактической группировки "Север", то там оккупанты осуществили три обстрела:
дважды вблизи Южного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа террористы на Донбассе 13 раз проводили обстрел позиций ВСУ. В результате этого погиб один украинский военный. В штабе отметили, что боец умер в результате обстрела опорных пунктов в районе хутора Вольного. Защитник получил ранения, несовместимые с жизнью.
Позднее стало известно имя погибшего бойца. Это Константин Гаврик из Токмака Запорожской области.
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