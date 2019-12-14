Убийство Шеремета: эксперт раскрыл подробности расследования

Для того, чтобы провести окончательную экспертизу по делу об убийстве Павла Шеремета пришлось вызывать специалиста из Великобритании.

Об этом заявил директор Киевского НИИ судебной экспертизы Александр Рувин в эфире программы "Свобода слова".

"Нашему институту 106 лет и 100 из них он проводит портретные экспертизы. Особенности человека, как почерк, их изменить невозможно. В этом году до этой экспертизы наш институт провел больше 20 экспертиз именно по невербальному поведению людей. Это психологические особенности человека. Каждый человек ходит по-своему: руку поднимает, ногу ставит по-своему", – сказал Рувин.

Александр Рувин Скриншот видео

Он добавил, что в этой ситуации не обязательно было приглашать человека с Великобритании, киевским специалистам достаточно было своего опыта.

"Учитывая то, что у нас не совпадали наши результаты с тем, что давало следствие, потому что мы не подтверждали ни Грищенко, ни Кияна о том, что они в это время находились, нам пришлось пригласить нашего коллегу с Великобритании и мы вместе проводили исследование: проверяли все видеозаписи, смотрели как кто ходит, ставит ноги и все остальное и пришли к одному и тому же выводу, который дал возможность выдать эту экспертизу", – добавил Александр Рувин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Арсен Аваков признался, что украинские правоохранители обнародовали только до десяти процентов информации, собранной во время расследования убийства Павла Шеремета. В то же время следствие до сих пор нет ответа на все вопросы в отношении подозреваемых лиц и их мотивов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся