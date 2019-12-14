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14 декабря • обновлено в 11:52
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Убийство Шеремета: эксперт раскрыл подробности расследования

4.3т
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Для того, чтобы провести окончательную экспертизу по делу об убийстве Павла Шеремета пришлось вызывать специалиста из Великобритании.

Об этом заявил директор Киевского НИИ судебной экспертизы Александр Рувин в эфире программы "Свобода слова".

"Нашему институту 106 лет и 100 из них он проводит портретные экспертизы. Особенности человека, как почерк, их изменить невозможно. В этом году до этой экспертизы наш институт провел больше 20 экспертиз именно по невербальному поведению людей. Это психологические особенности человека. Каждый человек ходит по-своему: руку поднимает, ногу ставит по-своему", – сказал Рувин.

Александр Рувин

Александр Рувин

Скриншот видео

Он добавил, что в этой ситуации не обязательно было приглашать человека с Великобритании, киевским специалистам достаточно было своего опыта.

"Учитывая то, что у нас не совпадали наши результаты с тем, что давало следствие, потому что мы не подтверждали ни Грищенко, ни Кияна о том, что они в это время находились, нам пришлось пригласить нашего коллегу с Великобритании и мы вместе проводили исследование: проверяли все видеозаписи, смотрели как кто ходит, ставит ноги и все остальное и пришли к одному и тому же выводу, который дал возможность выдать эту экспертизу", – добавил Александр Рувин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Арсен Аваков признался, что украинские правоохранители обнародовали только до десяти процентов информации, собранной во время расследования убийства Павла Шеремета. В то же время следствие до сих пор нет ответа на все вопросы в отношении подозреваемых лиц и их мотивов.

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Тема
Убийство Павла Шеремета
Место
Украина
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Dell Alex
Dell Alex
Чувак врет и не краснеет...
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
А еще есть замечательный метод - гадание на кофейной гуще. А к методам НКВД вернуться не пробовали? Глядишь и убийцу Кеннеди нашли бы.
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Воловик Юрий
Воловик Юрий
В России экспертиза тоже доказывала , что шестилетнмй ребёнок выпил поллитра водки и пьяный попал под машину .
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