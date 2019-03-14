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"Перемазаны российскими деньгами!" Отец пленного украинского моряка пристыдил Европу

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Украинским пленным морякам за 110 дней пребывания в российском плену ни разу не оказывалась медицинская помощь. Они все сейчас нуждаются в операциях.

Об этом в эфире ObozTV сообщил Виктор Сорока – отец пленного моряка Василия Сороки. Он отметил, что 17 марта в очередной раз полетит в Брюссель на встречу, чтобы добиться от европейцев поддержки в освобождении людей.

"У Василия перебиты сухожилия, нервы и осколки – один в кости, а второй застрял в мягких тканях. Ему не может стать легче, рука уже более ста дней напухшая. У Андрея Артеменко такая же ситуация – он теряет зрение, у него осколки в ногах и руках, а в Андрея Эйдера – в руках и коленях. Я не знаю, сможем ли мы их вытащить из увечья и сколько нам, родителям, надо будет времени, средств и усилий, чтобы потом сделать из наших детей нормальных людей", – сказал он.

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По словам Сороки, мировое сообщество может помочь в спасении украинцев, но не делает этого. Он уверен, что Европа боится идти на конфликт с РФ ради Украины.

Василий Сорока

Василий Сорока

24 канал

"Вся Европа перемазана российскими деньгами, газом. Это очень чувствуется там, когда бываешь на встречах. В воскресенье я снова вылетаю в Брюссель, чтобы опять попробовать достучаться до них. Мы просим о медицинской помощи, неужели за 100 дней нельзя было отправить независимых врачей? Можно, но это никому не надо", – сказал отец украинского моряка.

Посещение консулов раненых украинцев ничего не дают, объясняет Сорока. Единственный выход из ситуации – это снести Кремль, добавил он.

Пленные украинские моряки

Пленные украинские моряки

"Какой толк в том, посетил консул или нет – спросить как дела и выйти? Это просто чтобы навестить ребят, больше смысла это за собой не несет. Я не вижу вариантов спасения, кроме как сорвать атомную бомбу в Кремле. 110 дней уже никакой помощи нашим ребятам не предоставляют, они тянут время и калечат парней. С самого начала, как наши дети попали в плен, русские, что у власти, сказали, что до выборов ребят не будет. Страшно не из-за того, что ребят рано или поздно выпустят, страшно, что трое тяжело раненых, но им не оказывают медицинскую помощь", – сказал Сорока.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября 2018 корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шестеро раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ. 28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море.

Все 24 захвачены украинские моряки признали себя военнопленными. В России предположили, что их обмен может произойти уже в 2019 году, однако не раньше президентских выборах в Украине.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVОбострение в Азовском море
Персона
Виктор Сорока
Место
Украина
Теги
пленные морякиморякиАзовское мореКерченский пролив
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Им предлагали мед.помощь, они отказались. Какие проблемы то теперь?
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Европа не боится идти на конфликт с РФ ради Украины. Европе просто насрать. Кто вы? Вы не Золотой Миллиард. А тюрьма не курорт, туда лучше не попадать, но об этом раньше надо было думать. Не понимаю, на что рассчитывали..? Но нет худа без добра. Теперь вы на всей Украине не найдёте и двух отморозов чтобы повторить подобное.
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
откровенная и наглая ложь - достаточно посмотреть видео в суде с его сыном и все понятно! а по поводу криков этих - так уже проходили с Надей ! никто им уже не верит! А про бомбу - так это призыв к теракту - за это в европе, куда он собрался, 20 лет дают
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