10 раненых и разбитая техника: ВСУ устроили террористам ад на Донбассе

На Донбассе в воскресенье, 9 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз – с применением запрещенных минскими соглашениями 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм.

Противник также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелково й оружия.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 9 июня 10 оккупантов были ранены. Также ВСУ уничтожили одну единицу военной техники.

ВСУ на Донбассе Regnum

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

шесть раз Водяное – из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия;

четыре раза в районе населенного пункта Талаковка – из 120 мм минометов; вооружение БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

два раза Павлополь – противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;

дважды Гнутово – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие;

район населенного пункта Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм;

два раза населенный пункт Пески – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы;

Авдеевка – крупнокалиберные пулеметы;

окраине села Березовая – противотанковые управляемые ракеты и автоматические гранатометы;

Невельское – крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:

дважды вблизи населенного пункта Новоалександровка – из 120 мм и 82 мм минометов, вооружения БМП, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

два раза Зайцево – из автоматических гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды в районе Новолуганское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 10 июня, враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза: вблизи населенного пункта Пищевик и возле Зайцевого.

Как сообщал OBOZREVATEL:

8 июня террористы "Л/ДНР" 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из которых семь – с применением запрещенного оружия.

Также украинские военные на Донбассе дали врагу адекватный ответво время кровавого боя в ночь на 7 июня возле Новолуганского.

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