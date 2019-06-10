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10 раненых и разбитая техника: ВСУ устроили террористам ад на Донбассе

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На Донбассе в воскресенье, 9 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз – с применением запрещенных минскими соглашениями 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм.

Противник также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелково й оружия.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 9 июня 10 оккупантов были ранены. Также ВСУ уничтожили одну единицу военной техники.

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ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

Regnum

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • шесть раз Водяное – из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия;

  • четыре раза в районе населенного пункта Талаковка – из 120 мм минометов; вооружение БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • два раза Павлополь – противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;

  • дважды Гнутово – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие;

  • район населенного пункта Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм;

  • два раза населенный пункт Пески – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы;

  • Авдеевка – крупнокалиберные пулеметы;

  • окраине села Березовая – противотанковые управляемые ракеты и автоматические гранатометы;

  • Невельское – крупнокалиберные пулеметы.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:

  • дважды вблизи населенного пункта Новоалександровка – из 120 мм и 82 мм минометов, вооружения БМП, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • два раза Зайцево – из автоматических гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • дважды в районе Новолуганское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 10 июня, враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза: вблизи населенного пункта Пищевик и возле Зайцевого.

Война за независимость: ВСУ устроили террористам ад на Донбассе

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Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Посмеяло про ад....Животные ...ад..это котел...к примеру Иловайский)
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Маслов Олег
Маслов Олег
"пекло" Вы суки устроили, за выходные минимум 2-е мирных граждан были ранены
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
А вечером "російсько-окупаційні війська знову завдали втрат найсильнішій армії всесвіту".
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