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15 сентября • обновлено в 00:10
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В Кропивницком пара занялась сексом прямо под библиотекой. Кадры 18+

4.6т Читать материал на украинском

В Кропивницком застукали пару, которая занялась сексом прямо на улице.

Кадрами, снятыми вечером понедельника, 14 сентября, поделился местный информационный Telegram-канал KROP.POLICE.

Уточняется, что это произошло у здания библиотеки. Местом утех парень и девушка выбрали лавочку.

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Иллюстрация

Иллюстрация

ВСЛУХ.net

В Кропивницком пара занялась сексом прямо под библиотекой. Кадры 18+

Скрин видео

В Кропивницком пара занялась сексом прямо под библиотекой. Кадры 18+

Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черновцах пара в состоянии алкогольного опьянения занялась сексом прямо на летней площадке кафе, не реагируя на прохожих, что вызвало возмущение у очевидцев.

До этого в Киеве полиция задержала мужчину и женщину, которые занялись сексом на глазах у прохожих.

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Место
Украина Кропивницкий
Теги
Секс фотографии курьез
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Александрович Валера
Александрович Валера
Понедельник 14 . Это в каком году трахались ?
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Так цэ зрада чы пэрэмога?
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