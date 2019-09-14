В Кропивницком пара занялась сексом прямо под библиотекой. Кадры 18+

В Кропивницком застукали пару, которая занялась сексом прямо на улице.

Кадрами, снятыми вечером понедельника, 14 сентября, поделился местный информационный Telegram-канал KROP.POLICE.

Уточняется, что это произошло у здания библиотеки. Местом утех парень и девушка выбрали лавочку.

Иллюстрация ВСЛУХ.net

Скрин видео

Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черновцах пара в состоянии алкогольного опьянения занялась сексом прямо на летней площадке кафе, не реагируя на прохожих, что вызвало возмущение у очевидцев.

До этого в Киеве полиция задержала мужчину и женщину, которые занялись сексом на глазах у прохожих.

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