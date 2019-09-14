В Кропивницком пара занялась сексом прямо под библиотекой. Кадры 18+

В Кропивницком застукали пару, которая занялась сексом прямо на улице.
Кадрами, снятыми вечером понедельника, 14 сентября, поделился местный информационный Telegram-канал KROP.POLICE.
Уточняется, что это произошло у здания библиотеки. Местом утех парень и девушка выбрали лавочку.
Иллюстрация
ВСЛУХ.net
Скрин видео
Скрин видео
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черновцах пара в состоянии алкогольного опьянения занялась сексом прямо на летней площадке кафе, не реагируя на прохожих, что вызвало возмущение у очевидцев.
До этого в Киеве полиция задержала мужчину и женщину, которые занялись сексом на глазах у прохожих.
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