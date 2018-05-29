Це пост любові до Запоріжжя.

Весь негатив (брудно, гопники з спальних районів, автомобілецентризм і т.д) ви й без мене знаєте.

Але Запоріжжя - це:

- безліч вуличної їжі (шаурма ок)

- дешеве й смачне розливне пиво, точки його продажу знайти легко

- знову ж таки, пиво. в кіосках продається багато регіонального (в Києві постійно забороняють пиво, незрозуміло навіщо)

- трамвай

- багато громадського транспорту

- прикольні вивіски. може, хтось вважатиме це бидляцьким гумором, але це справді весело

- проспект Соборний (Леніна) трохи схожий на берлінську Карл-Маркс штрасе

- мультикультуралізм. українська й російська мови гармонійно вживаються в вивісках і звучать в сфері обслуговування. По вулицях ходять африканці, а індуси грають в крікет біля парку

- Хортиця! Хортиця просто шикарне місце - і краєвиди, і Січ симпатична, і намет можна поставити на туристичному пляжі

- ціни. В Запоріжжі досить дешево, порівняно з Києвом (гг).

- Дніпрогес. Сцуко, вражає масштабами.

Пост взято з Facebook-сторінки Олександра Богаченко-Мішевського.