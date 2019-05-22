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Проводницу поймали на съемках порно в поезде: наказывала безбилетника

2.2тЧитать материал на украинском

В Германии проводницу Терезу В. уволили после того, как выяснилось, что женщина занималась созданием хардкор-порно в поезде государственной железнодорожной компании.

В своих роликах она снимала тех пассажиров, которых ей перед этим удавалось уличить в проезде без билетов.

Сюжет порно был очень простым: проводница в своей же рабочей униформе всячески "наказывала" безбилетников мужского пола.

Руководители железнодорожной компании DB, где работала Тереза, уже заявили немецким СМИ, что женщину незамедлительно уволили.

"Итак, мой маленький друг, я тебя поймала. Теперь я покажу, что делаю с пассажирами, которые не заплатили за проезд. Снимай штаны, я хочу видеть твою голую задницу!", - говорит в видео для взрослых Тереза своим жертвам.

Проводницу поймали на съемках порно в поезде: наказывала безбилетника

После этого она размахивает перед безбилетником специальнім девайсом, которым будет его шлепать.

Проводницу поймали на съемках порно в поезде: наказывала безбилетника

Видео было снято в одном из поездов на востоке Германии.

Потом указанный ролик под названием "Fare dodger caught on Lady Ashley's train" был опубликован на порносайте.

Тереза настаивала на том, что такие видео являются "личным делом", и была уверенна, что ей не нужно разрешение на съемку от работодателей. Но руководство железнодорожной компании посчитало иначе.

Пресс-секретарь DB сказала MailOnline: "Эта особа уже не работает у нас. Мы никоим образом не поддерживаем ее возможное поведение и осуждаем его самым решительным образом. Сотрудникам DB принципиально не разрешается использовать рабочую одежду, оборудование или помещение для личных или коммерческих целей. Мы расследуем факты дела и изучаем дальнейшие шаги".

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