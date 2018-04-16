Во Львове обустроят IT-библиотеку с интерактивными досками

Во Львове за 4 млн грн проведут капитальный ремонт библиотеки №43 (ул. Стрыйская, 79), расположенной возле автовокзала.

Как сообщает Zaxid.net, после проведенных работ здесь появится городская IТ-библиотека.

Заместитель руководителя Централизованной библиотечной системы для взрослых Львова Наталья Билута отметила, что последний раз ремонт в этой библиотеке проводили в 70-х годах.

Поэтому во время реконструкции здесь заменят электросети, системы отопления и полностью обновят оснащение библиотеки.

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"Эта концепция вырабатывалась жителями района на общественных слушаниях. Это будет интересный проект, предусматривающий современное IT-обеспечение", - рассказала она.

По словам Билуты, в новом пространстве будет современная компьютерная техника, интерактивные доски и техника для считывания QR-кодов.

В этой библиотеке можно будет воспользоваться электронным читательским билетом, который сейчас внедряют в городе.

В то же время в библиотеке и в дальнейшем будут проводить курсы компьютерной грамотности для пожилых людей и останутся все кружки, действующие здесь сейчас, в частности художественная студия "Ностальгия".

Обновленная библиотека должна открыться в 2019 году.

Как сообщал CityOboz, во Львове может открыться дата-центр Ryanair.