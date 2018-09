Кардашьян показала горячие фото в бикини 11-летней давности

Американская звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель Ким Кардашьян поделилась с фанатами архивными фотографиями.

Американка выложила на своей странице в Instagram горячие снимки в раздельном купальнике, сделанные 11 лет назад.

Кроме того, 37-летняя Кардашьян продемонстрировала лицо до того, как сделала пластическую операцию.

"2007 год. Мы только начали снимать шоу "Keeping Up With The Kardashians", - написала звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, младшая сестра американской супермодели и телеведущей Ким Кардашьян, 21-летняя модель Кайли Дженнер покорила своих поклонников новыми эффектными снимками в обтягивающем боди.