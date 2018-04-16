В Мариуполь привезут главный футбольный трофей Европы

В Мариуполь 22 апреля привезут самый желаемый футбольный трофей - Кубок Лиги чемпионов. По такому случаю на Театральной площади пройдет спортивный праздник, пишет 0629.com.ua.

Кубок будет демонстрироваться с 16:00 до 19:00. С футбольного трофея охрана не будет спускать глаз, однако с кубком можно будет сфотографироваться и даже прикоснуться к нему.

Кубок Лиги чемпионов dpchas.com.ua

Вице-президент ФК "Мариуполь" Андрей Санин, отметил, что Мариуполь - один из немногих городов, удостоенных чести принимать спортивный трофей. Это стало возможным благодаря активности болельщиков.

"На такие топовые команды, как "Шахтер" и "Динамо" - на стадионе аншлаги. Но и на другие команды никогда не было меньше 3,5 тысяч болельщиков", - сказал Санин. В ФК "Мариуполь" заверили, что в городе еще и одни из самых низких цен на билеты - от 20 до 50 грн.

Из Мариуполя Кубок полетит в Днепр, где его также ожидает встреча с фанатами.

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