В рамках приличия: в Киеве пройдет фестиваль эротики

В Киеве 23 марта в 21:00 пройдет международный минифест эротики I Love.

На странице мероприятия в Facebook сообщается, что проект откроют музыканты и актеры.

"Пришло время достучатся до каждого. Многогранность любви, эстетика, яркие шоу в рамках приличия", - отмечают организаторы.

Гостей ждут выставка-продажа эротических товаров, консультации сексологов, представители эротик-шоу и художники стиля ню.

Также будет проведен конкурс в стиле Fetish moda, поэтому тематические костюмы и маски приветствуются.

Место проведения: Nivki Hall, пр. Победы, 84

Стоимость: 1500-2500 грн