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В Киеве есть кафе с полуголыми официантками: пикантное видео

3.9тЧитать новость на украинском

В сети появилось пикантное видео из киевского кафе Sex.Ed.Coffee. В этом заведении у всех блюд сексуальные названия, играет романтическая музыка, а на стенах висят эротические картины.

Каждый вторник с 11:00 официантка подает кофе топлес, пишет "Информатор".

Осенью тут хотят создать секс-музей в форме лабиринта. Кроме того, в кафе проводят различные лекции и мастер-классы.

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Ранее CityOboz предлагал подборку пикантных заведений Киева, где можно интересно и необычно отдохнуть, пробудить в себе чувственность, а также узнать больше о своем теле и о культуре секса в целом.

Тема
Kyiv.City
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