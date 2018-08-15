В Киеве есть кафе с полуголыми официантками: пикантное видео

В сети появилось пикантное видео из киевского кафе Sex.Ed.Coffee. В этом заведении у всех блюд сексуальные названия, играет романтическая музыка, а на стенах висят эротические картины.

Каждый вторник с 11:00 официантка подает кофе топлес, пишет "Информатор".

Осенью тут хотят создать секс-музей в форме лабиринта. Кроме того, в кафе проводят различные лекции и мастер-классы.

Ранее CityOboz предлагал подборку пикантных заведений Киева, где можно интересно и необычно отдохнуть, пробудить в себе чувственность, а также узнать больше о своем теле и о культуре секса в целом.