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"Третий раз за месяц": известную блогершу из Харькова поймали пьяной за рулем

2.8тЧитать новость на украинском

В Харькове блогершу Анну Кривуц, известную в сети как danger.ann, поймали в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля.

"Снова блогер была поймана пьяная за рулем. Это уже третий раз за последний месяц. Абзац", - говорится в группе "Харьков LIVE" в Facebook.

Также на странице опубликовано видео с девушкой: она общается с патрульными полицейскими на повышенных тонах и использует нецензурную лексику.

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Как сообщал CityOboz, ранее "опасной" блогерше выписали штраф почти в 2 миллиона. После она устроила пьяное ДТП.

Тема
Kharkiv.City
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Podyu Roman
Podyu Roman
Чмо ипаное!
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2
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Д Алексей
Д Алексей
конченная шмаровозка
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2
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