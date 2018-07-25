"Третий раз за месяц": известную блогершу из Харькова поймали пьяной за рулем

В Харькове блогершу Анну Кривуц, известную в сети как danger.ann, поймали в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля.

"Снова блогер была поймана пьяная за рулем. Это уже третий раз за последний месяц. Абзац", - говорится в группе "Харьков LIVE" в Facebook.

Также на странице опубликовано видео с девушкой: она общается с патрульными полицейскими на повышенных тонах и использует нецензурную лексику.

Как сообщал CityOboz, ранее "опасной" блогерше выписали штраф почти в 2 миллиона. После она устроила пьяное ДТП.