Одни пеньки: харьковчане в ужасе от варварской вырубки лесопарка

В харьковском лесопарке варварски уничтожают деревья для постройки элитной недвижимости. Как сообщил на своей странице в Facebook журналист Сергей Бобок, сейчас деревья пилят на большом участке между Белгородским шоссе и "Харьковской Швейцарией".

"Это небольшая часть того, как уничтожается лес между Белгородским шоссе и Швейцарией - на уровне остановки автобуса и захода "Клуб" (бывш. ФЭДовец). Огромные объемы застройки, вырубка леса на больших площадях, совершенно варварская, среди деревьев там, где лес какой-то еще остался - пеньки, причем, достаточно свежие. Я так понимаю, очередной бизнес харьковской власти при полном понимании облуправления экологии", - написал Бобок.

Харьковчане в комментариях отмечают, что объемы вырубки потрясают, а выросшие на месте застройки трехметровые заборы перегородили привычные тропинки, которыми пользовались десятилетиями. "Там полный ад, и уже давно", - написал пользователь Slava Leontyev.

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"Раньше до "Швейцарии" можно было дойти не только от остановки, но и по лесу. Только вот в прошлом году застроили-загородили там все. При чем один коттедж на несколько га втулили, забор, как полагается, трехметровый", - написал в сети харьковчанин Юрий Ларин.

Напомним, начиная с 2000-х годов, площадь лесопарка, который всегда называли "легкими Харькова" сокращается – в основном за счет застройки дачами и коттеджами.

Как ранее писал CityOboz, в Харькове снесут более 600 деревьев в спальном районе.