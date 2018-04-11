Днепрян предупредили о возможных масштабных пожарах

С 11 по 15 апреля в Днепропетровской области объявили штормовое предупреждение из-за высокой угрозы возгораний. Согласно данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Днепропетровской области, в эти дни установлена пожарная опасность 4 класса.

Такая ситуация сложилась из-за массового сжигания мусора и опавших старых листьев.

"Чаще всего пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой небрежности и невнимательности", — пояснили в пресс-службе областной ГСЧС.

Только за минувшие сутки в Днепропетровской области зафиксировали 33 пожара, из них 14 — возгорания в природных экосистемах. Как писал CityOboz ранее, спасатели Харьковщины предупреждают об опасных поджигателях