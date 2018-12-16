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Арт-директор CNN проведет мастер-класс в Киеве

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25 января 2019 года Сара-Грейс Манкариос, арт-директор департамента "Специальные проекты" CNN Digital, одна из самых ярких представительниц креативной индустрии Лондона, расскажет и покажет в Киеве, как она создает проекты, покорившие не только зрителей, но и жюри различных премий и конкурсов.

Манкариос поделится европейским опытом работы с креативными задачами, набором лучших инструментов для визуализации историй, опытом организации проектов для CNN, а также наработанными техниками придания истории уникального звучания. С ее работами можно ознакомиться здесь. Это первый мастер-класс в Украине представителей арт-дирекции CNN.

Мастер-класс предназначен для арт-директоров, дизайнеров, журналистов, редакторов и других представителей креативной индустрии. Зарегистрироваться и приобрести билет можно здесь

Стоимость билета до 31 декабря составляет 800 гривен, до 15 января - 1200 грн, после 15 января - 1500 грн.

Сара-Грейс ответит на вопросы участников, также будет проведена фотосессия.

Как ранее писал OBOZREVATEL, киевский театр покажет зрителям "запрещенное" закулисье.

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Михаил Устинов
Михаил Устинов
А смысл? В Киеве врать и разжигать умеют лучше чем CNN
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