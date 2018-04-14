Даже если вы, как горемычный киноалкоголик Женя Лукашин, очнулись непонятно где непонятно с кем, всегда есть маркеры, которые помогут с геолокацией. И если этот город - Днепр, из миллиона других вы его узнаете по местам и явлениям, которые я перечислил ниже.

Белеет "Парус" одинокий

Самый амбициозный в свое время и самый знаменитый недострой города. Воздвигать его начали еще в 70-х годах прошлого века. В проекте значился торгово-развлекательный, спортивный и туристический центры. Тем не мене, рестораны, кафе и почти 600 гостиничных номеров так и остались лишь на бумаге.

Стройку завершили на рубеже 80-х и 90-х годов, когда настали сложные времена и деньги на масштабные проекты закончились. Здание давно уже находится в частной собственности. Периодически возникают дискуссии на тему его реконструкции или сноса, но до конкретных дел не доходит. Так и стоит брошенным на радость руферам и экстремалам.

Парус в Днепре dpchas.com.ua

Башни

Этот жилой комплекс стал новым символом города с момента постройки в начале 2000-х годов. Элитные здания в стиле нью-йоркских небоскребов присутствуют на каждом панорамном снимке города со стороны реки Днепр. Даже не представляю себе город без них.

Башни в Днепре gorod.dp.ua

Самый короткий метрополитен

Одна ветка и всего шесть станций соединяют жилмассив Красный Камень с железнодорожным вокзалом. В проекте - еще один участок, от вокзала до центра города. Стройка переносилась из года в год и только теперь возобновилась. Обещают построить за пять лет три новых станции: "Театральную", "Центральную" и "Музейную".

Наверное, больше всех открытия этих станций ждут жители жилмассивов Красный Камень, Покровский и Парус. Если все получится, дорога до центра города для них будет занимать всего 15 минут.

Чудовищные маршрутки

Плохой общественный транспорт - символ не только Днепра. Но в нашем городе эта проблема, увы, стоит куда острее по сравнению с другими крупными населенными пунктами. Маршрутки - это в своей массе "Спринтеры" или "Газели" в ужасном состоянии, душные, забитые битком, с хамящими и нарушающими ПДД водителями. Есть, конечно, и "Богданы", и просторные Manы, но львиная доля маршрутов обслуживается узкими и маломестными "Спринтерами".

"Озерка"

Центральный рынок, который даст фору знаменитому одесскому "Привозу". На "Озерке" можно купить все - от продуктов питания до одежды и электроники. Мои любимые места здесь - ряды с домашними соленьями и второй этаж крытой части рынка с ряженкой, сметаной, творогом, колбасой и мясными копченостями.

Продавцы все дают попробовать, и это отдельное удовольствие - дегустировать свежие вкусняшки. Лайфхак - приходите после часа дня, когда продавцы уже спешат распродать мясные изделия. Можно выторговать хорошую скидку.

Озерка dnpr.com.ua

Остров "Монастырский"

Место отдыха горожан. Этот остров - часть парка имени Т. Шевченко. Он соединен с правым берегом Днепра пешеходным мостом. Также по нему проходит признанный памятником архитектуры Мерефо-Херсонский мост. На острове есть парк атракционов с колесом обозрения и аквариумом. В центральной и южной части острова расположен пляж. Летом на острове проводят фестивали.

Раньше до острова можно было добраться еще и на канатной дороге, но с 2005 года она законсервирована и разрушается. Перспективы ее непонятны.

Изюминкой считается нудистский пляж, расположенный в южной части острова, подальше от любопытных зевак.

Остров "Монастырский"

Мосты через Днепр

В городе пять мостов через Днепр: Старый (Амурский), Мерефо-Херсонский, Центральный (Новый), Кайдакский и Южный.

Самым первым появился на свет Старый, он же Амурский мост. Построенный еще в конце XIX века, он является одновременно автомобильным и железнодорожным. Посреди моста есть даже разводной пролет для пропуска больших кораблей.

Вторым построили железнодорожный Мерефо-Херсонский мост. Совершенно уникальный - самый длинный железобетонный арочный мост в Европе. По праву признан памятником архитектуры.

Центральный, или Новый мост связывает центр города со Слобожанским проспектом. Построили его еще в 60-х прошлого века. В 2017 году начался знаменитый ремонт моста, который, несмотря на обещания подрядчика справиться за несколько месяцев, растянулся уже на год и порос рядом скандалов.

Южный и Кайдацкий мосты - самые молодые путепроводы города, которые являются частью объездных дорог. По ним кроме городского трафика движется весь транзитный автомобильный транспорт.

"Менора" и синагога "Золотая роза"

Без еврейской составляющей Днепр не был бы Днепром. Еврейский культурный и бизнес-центр "Менора" в комплексе с исторической хоральной синагогой "Золотая роза" - самый большой в Европе. Состоит он из семи башен по подобию иудейского храмового семисвечника - меноры. Самая высокая - 22 этажная, с отличной смотровой площадкой.

Центр "Менора" djc.com.ua

"Днепровский восход" Олафура Элиассона

Уникальная инсталляция современного датского художника размещена на левом берегу, на территории одного из промышленных предприятий. Искусственное светило 60-метровой высоты видно с любой точки горизонта. Освещается прожекторами утром и вечером. Выглядит как постоянно восходящее или заходящее солнце. Лучше всего любоваться им с Сичеславской набережной. Символизирует зарево от расплавленного металла, ведь Днепр в свое время был знаменит как город металлургов.

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Набережная Сичеславская

Длинная пешеходная набережная с фонтанами, лавочками и газонами на которых можно расслабиться в тени деревьев. Тянется от недостроенного "Паруса" до пешеходного моста на остров "Монастырский". Мое любимое место летнего отдыха. На набережной можно заниматься йогой, пробовать уличную еду, слушать уличных музыкантов, кататься на роликах и велосипедах, любоваться видами Днепра. Самое красивое место нашего города.