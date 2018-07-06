Гороскоп на 7 июля по картам Таро

Гороскоп на завтра, 7 июля 2018 года, по картам Таро обещает окончание важного жизненного этапа Близнецам, непростые перемены Девам и активную деятельность Весам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на субботу по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Таро Снов" итальянского художника Чиро Маркетти.

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Овен – Рыцарь Жезлов

Карта символизирует действие ради действия, борьбу ради борьбы. Сегодня вас будет интересовать не столько цель, сколько сам процесс ее достижения. День будет очень активным. Пока вы увлечены, для вас не существует преград. Причем, речь может идти как об увлечении какой-то идеей, так и увлечением человеком. Что ж, получайте удовольствие от процесса, но все-таки постарайтесь не наломать дров.

Телец – Пятерка Монет

Сегодня вы можете столкнуться с финансовыми трудностями. Возможно, в последнее время вы тратили больше, чем зарабатывали, и теперь вам приходится отказывать себе в каких-то удовольствиях. Или, наоборот, день будет связан с помощью тем, кто оказался в подобной ситуации. Карта также может указывать на самосожаление. Используйте этот день, чтобы всё проанализировать и сделать правильные выводы. Главное – не терять веру в себя, а деньги – дело наживное.

Близнецы - Мир

Сегодня Таро обещают вам достижение цели, к которой вы долго шли, триумф, а также окончание определенного этапа в жизни. Речь в этой карте идет, прежде всего, о личностной эволюции. Вы поймете, что стали другим человеком, что вышли на новый уровень. То, что трогало или раздражало вас раньше, больше не трогает и не раздражает. Вы стали мудрее и сильнее. Насладитесь этим днем и отправляйтесь в новое путешествие.

Рак - Колесо

На этой карте изображено колесо судьбы. "Механичность" изображения символизирует "механичность", с которой вы воспринимаете свое предназначение и события в своей жизни. Вы слепо полагаетесь на судьбу, на гороскопы, на приметы и прочее. Разумеется, отчасти наша судьба предопределена, но не забывайте, то каждый из нас имеет свободу выбора и в какой-то степени является творцом своего будущего. Таро рекомендуют поразмыслить на эту тему и поверить в собственные силы.

Лев – Королева Мечей

Перед вами – женщина стремящаяся к независимости и к совершенству, перфекционистка. Но, сама того не подозревая, она оказалась в рабстве у собственных убеждений и представлений о жизни. Об этом говорит и ее головной убор – он напоминает о клетке, клетке для ума. Сегодня Таро рекомендуют вам избавиться от стремления сделать всё наилучшим образом, а также говорить и выглядеть идеально.

Дева - Смерть

Прямо скажем, карта жутковатая, но ее смысл – позитивен. Она указывает на то, что что-то в нашей жизни отжило и подлежит "захоронению". Сегодня вы можете оказаться в ситуации, когда вам придется отказаться от чего-то, что было вам дорого. Но вы решитесь на этот шаг, потому что осознаете: вам необходимо идти вперед. Подобные преобразования часто сопровождаются тяжелым эмоциональным состоянием, но помните: они – эволюционны и приближают новый этап в вашей жизни.

Весы – Тройка Монет

Сегодня Таро обещают вам день, наполненный деятельностью. На карте изображен мастер своего дела, который вдохновлен идеей сделать что-то прекрасное. Он получает особое наслаждение, когда придает грубому материалу изящную форму. Такое же наслаждение можете получить и вы. Не обязательно речь пойдет о физическом труде – грубая форма может быть преобразована в изящную в любом аспекте вашей жизни.

Скорпион - Звезда

Этот субботний день будет наполнен спокойствием. Сегодня, как никогда, вам станет абсолютно ясна ваша цель, а также путь к ней, и это даст вам успокоение ума. Не о чем беспокоиться – вы точно знаете, какой шаг должен быть следующим. Кроме того, у вас появится уверенность в себе и надежда на лучшее, что не часто бывает с пессимистами-Скорпионами. Еще одно значение карты – медитация и состояние умиротворения, связанное с ним.

Стрелец - Колесница

День обещает быть активным – достаточно взглянуть на карту, чтобы понять это. Ее главная тема – движение. Вы будете устремлены к какой-то цели и предпримите ряд шагов для ее достижения. Но ваши действия могут быть слишком напористыми и слишком небрежными, вы можете пойти "в разнос" и всё испортить. Таро рекомендуют придерживать "коней" - ваши эмоции и амбиции. Действуйте более деликатно и аккуратно, и всё получится просто идеально.

Козерог – Четверка Мечей

На карте изображен воин, который посреди битвы прилег отдохнуть, не забыв спрятать меч. Сегодня Таро рекомендуют вам дать передышку своему интеллекту. "Поспите" немного, перестаньте всё контролировать, просто расслабьтесь и позвольте волнам жизни нести вас по морю. Положитесь на внутреннее чувство и интуицию. Сегодня они будут ценнее, чем рассудок.

Водолей – Семерка Мечей

Здесь изображен вор в процессе совершения преступления. Тайком он пробрался в дом и стащил оттуда 5 ценных мечей. При этом он не рассчитал, что эта авантюра окажется настолько опасной. Эта карта – об обмане и сообразительности, о дерзости и нечестности. Похоже, сегодня у вас может возникнуть соблазн "срезать путь", решить вопрос, обходя какие-то запреты и в чем-то изменить своим принципам. Таро предупреждают об опасности такого шага. Взвесьте все "за" и "против", прежде чем пойти на это.

Рыбы – Тройка Мечей

На карте изображена женщина. На щеках – капли дождя вперемешку со слезами. Это символ обиды и разочарования, прежде всего, разочарования интеллектуального, а не эмоционального. Оно может быть связано с тем, что мы подсознательно проецируем свои представления о жизненных ценностях и о том, как необходимо действовать в той или иной ситуации – на других людей. И когда они не соответствуют нашим жестким стандартам, мы огорчаемся и разочаровываемся. Но старая истина гласит: не надо очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Позвольте другим быть другими, и ваша жизнь станет намного легче.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил любовный гороскоп на июль по картам Таро Казановы.