Наконец-то потеплело и можно заниматься спортом на улице. Бег — это отличный способ сжечь калории, стать здоровее и поднять настроение. Чтобы заняться бегом, не нужно покупать абонемент, достаточно обзавестись парой кроссовок, удобной одеждой и отправиться в путь.
Где же киевлянам лучше бегать? Давайте рассмотрим разные варианты.
Ботсад им. Гришко
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Для любителей природы и чистого воздуха
Активничать на свежем воздухе хорошо в таких локациях:
- Труханов остров. Тут тебе и природа, и чистый воздух, и ещё около 4 км асфальтированных дорожек.
Труханов остров
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- Ботанический сад имени Гришко. Можно бегать в любое время по живописным склонам и заодно любоваться прекрасными видами. Открывается в 8:30, но бегунов спокойно пускают и раньше.
- Парк Партизанской славы и Никольский лес. Это маршрут длинной в 21 км по грунтовой тропе. Как приятный бонус - ароматный сосновый воздух.
- Парк имени Рыльского и Голосеевский лес. Идеальное место для трейлового бега. Настоящий лес с тенистыми тропинками в черте города. Тут важно быть внимательным, так как на тропах очень много выступающих корней деревьев.
Голосеево
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- Парк Феофания. Отличное место для бега на природе. Зелёная местность с водоемами. Но выходных лучше избегать - слишком много народу.
Для пробежки на районе
Более урбанистические места и стадионы Киева:
- Оболонская набережная. Красивый маршрут с видом на Днепр.
Оболонская набережная
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- Выставочный центр ВДНГ. Тут вы найдёте разнообразие асфальтированных дорожек и лесных тропинок. Большая территория, микс из зелени и павильонов в советском стиле.
ВДНГ
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- Русановский канал. Даже несмотря на то, что в выходные дни вдоль канала прогуливается много народу, маршрут довольно приятный и с видом на воду.
- Стадион "Спартак" на Куреневке. На стадионе вы сможете бегать по специальным прорезиненым дорожкам.
- Стадион имени Банникова. Отлично подойдёт для тех, кто живет в центре.
И это далеко не все места. Где бегать, решать вам, но попробовать точно стоит!
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