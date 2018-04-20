Во Львовt с 17 по 19 мая состоится Lviv Media Forum, который предоставит своей аудитории уникальную возможность в течение трех дней окунуться в атмосферу концентрированной профессиональной дискуссии на тему будущих вызовов и актуальных проблем медиа.

Сотни профессионалов медиа-индустрии из Украины, Европейского Союза, Северной Америки и Азии поделятся своим опытом и знаниями в форме презентаций, мастер-классов и публичных интервью.

Программа разделена на тематические направления:

Контент: как создавать качественные тексты, видео, фото и аудионаполнение в новых условиях.

Технологии: как прогресс меняет медиасреду, и что нужно знать нам, чтобы не проиграть в конкуренции.

Деньги: что такое рынок рекламы сегодня, и как медиа могут зарабатывать в мире, где царят поисковые сервисы и социальные платформы.

Культура и медиа: кто здесь курица, а кто яйцо? Способны ли медиа формировать культурные тренды, или только подстраиваться под тот запрос, который уже сформирован в аудитории.

Политика: каковы шансы реформировать и развить общественное вещание в Украине, распространить стандарты свободной журналистики в частных медиа, и что ждет нас в связи с российской агрессией, предстоящими выборами и другими политическими и геополитическими вызовами.

Медиаобразование и перспективы: возможность ознакомиться с образовательной и грантовой программой для медиа и общественных организаций.