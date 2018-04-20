Куда пойти в Киеве: афиша выходных 20-22 апреля

В Киеве уже вовсю пахнет цветущими абрикосами, в ботсаду распустились магнолии, а люди сбросили с себя минимум пару кило одежды. И хоть погода по-прежнему переменчива, не сидите дома!

Полумарафон и спортивный фестиваль, маркет мебели и керамики, очень джазовый Кураж Базар, автомобильный квест, спектакль “Блуд”, иммерсивное шоу “Рукописи горят" и еще много интересного — CityOboz рассказывает, куда пойти в Киеве на выходных.

Кураж Базар

SportFestUA 2018

20-21 апреля, начало в 10:00, ул. Большая Васильковская, 100

Вход свободный

Традиционное сезонное событие для всех любителей спорта, профессиональных спортсменов и просто тех, кто предпочитает здоровый образ жизни. На самой спортивной ярмарке страны вас ждут магазины с экипировкой и спортивным инвентарем, лекторий и зона тренингов, фуд-зона здорового питания, а также отдельная площадка для открытых тренировок и соревнований.

Фотовыставка "Война в деталях"

С 20 апреля до 7 мая, начало в 11:00, литклуб “Пломінь”, переулок Шевченко, 5

Вход свободный

В пятницу, 20 апреля, в лектории литературного клуба "Пломінь" состоится открытие выставки фотографий с передовой в зоне АТО. Как выглядит война изнутри? Часто малозаметные детали способны перевернуть наше представление о жизни на передовой. Тонкие линии, изломы света, едва ощутимое дыхание — война присутствует в каждой мелочи. И это показывает через свой объектив Юлия "Фобия".

Entrall Vinyl Room Opening

20 апреля, начало в 12:00, Entrall Music, ул. Владимирская, 82А

Бесплатно, количество мест ограничено

20 апреля всех желающих приглашают на открытие Entrall Vinyl Room — нового пространства для музыкантов, диджеев и виниловых энтузиастов. В программе мастер-классы от Florian Kruse & Xenia Beliayeva, лекции от Алексея Кононова на профессиональном оборудовании и полна комната виниловых сокровищ.

Благотворительный показ "Дэвид Линч: Жизнь в искусстве"

20 апреля, начало в 19:20, Планета Кино, просп. Бандеры, 34В

Стоимость: 100-160 грн

Фонд Дэвида Линча в Украине и компания KINOVE устраивают показ биографического фильма "Дэвид Линч: Жизнь в искусстве". Это очень личный монолог легендарного режиссера об истоках его безумной фантазии и поиске своего пути в искусстве.

Вырученные средства пойдут на борьбу с посттравматическим синдромом посредством обучения технике трансцендентальной медитации ветеранов АТО.

Фильм демонстрируется на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Nova Poshta Kyiv Half Marathon

21-22 апреля, начало в 8:00, Контрактовая площадь

Стоимость участия зависит от дистанции

Организаторы приглашают пробежать величественными берегами Днепр и почувствовать свою принадлежность к миру большого спорта, ведь 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon — это единственное беговое событие в Украине, имеющее Bronze Label IAAF. Оставьте сомнения, бегите и гордитесь собой!

Маркет мебели и керамики от "Всі. Свої"

21-22 апреля, начало в 10:00, ул. Десятинная, 12

Вход свободный

Организаторы собрали 100 украинских брендов мебели, декора и текстиля, которые покажут, как может выглядеть та или иная комната в доме вашей мечты. На трех этажах разместились гостиная, спальня, кухня, детская, ванная и кабинет. И в каждой из этих импровизированных комнат найдется именно то, подойдет для вашего дома.

Параллельно пройдет также маркет керамики. Здесь будет представлено 40 брендов из разных городов Украины.

Кураж Базар Jazz ONLY

21-22 апреля, начало в 11:00, Арт-завод "Платформа", ул. Беломорская, 1

Стоимость входного билета: 80 грн. Для именинников, беременных, детей до 12 лет, пенсионеров, людей с инвалидностью и участников АТО — бесплатно

Представьте набережную Нового Орлеана: легкие звуки джаза, ароматный сигарный дым, обилие клубов, счастливые люди вокруг. Организаторы создадут отдельный джазовый мир с роялем, кадиллаком, красной дорожкой, тяжелой портьерой и лучшими музыкальными коллективами на двух сценах.

Инста-плейсы, крупнейшую барахолку с 370 продавцами и фуд-корт из любимых киевских заведений тоже никто не отменял.

Earth Fest

21 апреля, начало в 12:00, America House Kyiv, ул. Пимоненко, 6

Вход свободный

21 апреля ко Дню Земли в Американском доме можно будет получить практические навыки и полезную информацию о том, как помогать нашей планете каждый день. Также вас ждет информация о волонтерских возможностях, практические семинары, эко-разговоры, креативные мозговые штурмы и документалки о природе.

При себе иметь паспорт или водительское удостоверение для входа.

Рукописи Горят. Иммерсивное шоу. Vol 2

21 апреля, начало в 18:15 и в 19:45, Дом Турбиных, Андреевский спуск, 13

Стоимость: 300 грн

Скрип половиц, свечи над нотами “Фауста", тени в отражениях венецианских зеркал, бой часов, под тихие звуки рояля входит он. Или она… Подождите… Все они здесь! Жители Дома ждут встречи с гостями. И вы приглашены совершить погружение в его необыкновенную атмосферу.

Вас ожидает ночной променад потаенными уголками дома, где жил М. Булгаков, и который он описал в своём первом романе "Белая гвардия", вино и чай со знаменитым сухим киевскими вареньем.

Спектакль "Блуд"

21 апреля, начало в 18:00, Малый драматический театр, ул. Гончара,33

Стоимость уточняйте

Это история о проститутке и ее многочисленных клиентах, о том, как отличаются извращенные желания старого профессора и "портфельного инвестора". Хотя, нет. Это история о Лисе-оборотне и ее попытках найти точку опоры в человеческом мире. Или даже о поисках ответов на множество вопросов: что имеет ценность в этом мире, в чем природа красоты и стоит ли посвящать жизнь поиску истины, если она недостижима?

В конце концов, каждый решает для себя: увидеть в проститутке проститутку или философа, услышать беспорядочный бред или отыскать глубинный скрытый в нем смысл.

Спектакль поставлен по мотивам романа В. Пелевина "Священная книга оборотня". Ограничение по возрасту: 18+.

Автомобильный квест #8 "Без чувств"

21 апреля, начало в 19:00, место сбора уточняется

Стоимость: 500 грн с команды

Природа заложила в нас целый механизм чувств и эмоций для оценки всего, что происходит вокруг. Но если чувства пропали или работают не так, как надо, организм сходит с ума и не может верно оценить ситуацию. Научитесь работать со своими органами чувств, заострите их и "прокачайте" на игре.

Квест будет проходить для двух лиг: Открытой и Лиги профи. Для Лиги профи будет больше заданий, сложней поиск, могут быть другие тайминги (время до подсказок и до автоперехода). Каждая команда в начале игры сама решает, в какой лиге играть.

Весенняя эко-ярмарка

22 апреля, начало в 11:00, Rybalsky, ул. Набережно-Рыбальская, 9

Вход свободный

22 апреля Rybalsky вместе с Мамаслет открывает фестивальный сезон фермерской эко-ярмаркой. Будут домашние продукты, кулинарные мастер-классы, аниматоры и даже контактный мини-зоопарк.

Приятных вам выходных!

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