Гид по Kyiv Coffee Festival

14-15 апреля Kyiv Coffee Festival откроет фестивальный сезон на "Арт-заводе Платформа". Четвертый год подряд команда Ulichnaya Eda собирает в один уикенд всё кофейное комьюнити Украины.

Тысячи работников кофейной индустрии, 40 кофеен, 20 кондитерских, 15 обжарщиков, 70 точек фуд-корта, 10 баров, 10 фермеров Local Food Market, 10 музыкальных групп, 4 стендап-комика, 3 национальных чемпионата по кофе и 1 кинотеатр под открытым небом. Кроме того, 160 кофеен Украины и 40 кофеен Европы будут вести прямую трансляцию фестиваля.

KyivCoffeeFestival

Не забудьте на кассах взять бесплатный гид по фестивалю и установите мобильное приложение UlichnayaEda, чтобы знать подробное меню каждой точки и расписание активностей всех фестивалей года.

А во всем разобраться по порядку помогут теги.

#кофейныйбум

Этот фестиваль актуален как ни один другой, потому что сейчас в Украине происходит настоящий кофейный бум. За 10 лет с 2007 по 2017 годы украинцы начали пить кофе больше на 23,6%, и мы стали одной из самых динамичных кофейных стран в мире. Команда организаторов делает всё, чтобы количество постепенно переходило в качество. Гости фестивалей открывают для себя альтернативные методы приготовления кофе: френч-пресс, аэропресс, пуровер, кемекс, сифон, растет количество кофеен третьей волны, как следствие растет количество украинских обжарщиков.

#перемога

1-2 апреля 2017 года Украина стала первой страной мира, которая на одной локации провела пять национальных чемпионатов кофе. 20 февраля 2018 года Слава Бабич победил в Чемпионате мира по приготовлению кофе в джезве, который проходил в Дубаи. Причем победа на Cezve/Ibrik Championship — это победа в квадрате: выиграл не только украинский бариста, а еще и кофе украинской обжарки. Зачастую для чемпионатов берут кофе чемпионов прошлых лет, а Слава выбрал наш. Отрыв в 50 очков между 1-м и 2-м местом показал миру, что нужно обратить внимание на украинских обжарщиков.

#чемпионаты

Одним из главных событий станут три национальных чемпионата, которые в рамках мероприятия проведет международная организация Speciality Coffee Association (SCA). В павильоне Loft гости будут наблюдать за этим зрелищным процессом и познакомятся с талантливыми бариста, которые будут представлять Украину на международных чемпионатах в таких дисциплинах: Championship Of Barista (классика), Coffee Roasting Championship (обжарка), Brewers Cup (альтернативные методы приготовления кофе).

#обжарщики

По отзывам представителей кофейной индустрии этот фестиваль является самой красноречивой иллюстрацией стремительного развития кофейной культуры Украины. Здесь можно лично познакомиться с нашими обжарщиками, по качеству продукции соперничающими с европейскими. Всем желающим они бесплатно предоставят свои лучшие образцы для дегустации в зоне каппинга павильона 3.1.

#лекторий

В лектории специалисты поделятся всем, что может быть интересно кофеману: как правильно готовить кофе дома, как выбрать на свой вкус девайсы и кофемашину, как влияет состав воды на вкус кофе, как открыть свою кофейню и о многом другом.

#музыка

По традиции оба дня фестиваля с 14:00 до 22:00 будет действовать музыкальная Зеленая сцена. Самыми долгожданными гостями станут группы Kadnay и The Erised и резиденты радиостанции DJ FM DJ Igor Kovalsky и DJ Semenich.

Настоящим сюрпризом для поклонников группы O.Torvald станет выступление кухонного проекта Жени Галича "Нудли". Реюнион дуэта после многолетнего перерыва произойдет именно на открытии фестивального сезона — на Kyiv Coffee Festival.

#стендап

Впервые на Зеленой сцене “Арт-завода Платформа” появится стендап. Первыми этот жанр здесь представят популярные украинские стендап-комики Денис Кораблев, Антон Тимошенко, Андрей Щегель и гость из Беларуси Максим Коновал.

#еда

70 точек фуд-корта будет разделены по тематикам: основной тент; зона барбекю; зона Средиземноморья; зона Азия; зона Healthy Food.

#бары

Даже тем, кто не пьет кофе, на фестивале будет что выпить. 10 баров представят максимальный выбор напитков и коктейлей: традиционный винный бар, The Monkey People, Zloi Krolik, Sour Bar, Brand Bar, Корень бар, Jack Daniels, Captain Morgan, Martini, Baileys.

На Kyiv Coffee Festival гости смогут пропитаться ароматом кофе, погрузиться в эту удивительную индустрию, прочувствовать темпы и вектор ее развития, лично познакомиться с теми бариста, которые представляют Украину на мировых чемпионатах, обжарщиками, которые выбрали для себя миссию воспитать у украинцев вкус к качественному свежеобжаренному кофе.

Всё кофейное комьюнити в один уикенд в одном месте, чтобы показать тысячам гостей: Украина и кофе еще никогда не были в таких теплых отношениях!

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