Chernobyling festival, 31.08-2.09

В Киеве с 31 августа до 2 сентября состоится Chernobyling festival_2018, международный постапокалиптический фестиваль искусств, UrbEx и геокешинга.
Во время фестиваля вас ждут:
The Pit - подземный город в постапокалиптическом стиле, известном из фильмов Mad Max;
туры в Чернобыль - уникальные и неповторимые тематические туры в Чернобыль;
мастер-классы по уличному искусству и выставки международных художников в Киеве и Чернобыле;
игромания - на фестивале будет представлена новая компьютерная игра на чернобыльскую тематику;
геокешинг - новый вызов геокешинга в Киеве и Чернобыле;
выступления рок, метал и поп-групп из Украины, Словакии и даже (не) известной чернобыльской зоны;
UrbEx туры - ежедневные туры в подземелье и на крыши Киева;
DJ - подземный танцпол с электронной музыкой.
Средства, заработанные на фестивале, будут направлены на помощь пожилым людям и детям, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.