Chernobyling festival, 31.08-2.09

В Киеве с 31 августа до 2 сентября состоится Chernobyling festival_2018, международный постапокалиптический фестиваль искусств, UrbEx и геокешинга.

Во время фестиваля вас ждут:

The Pit - подземный город в постапокалиптическом стиле, известном из фильмов Mad Max;

туры в Чернобыль - уникальные и неповторимые тематические туры в Чернобыль;

мастер-классы по уличному искусству и выставки международных художников в Киеве и Чернобыле;

игромания - на фестивале будет представлена новая компьютерная игра на чернобыльскую тематику;

геокешинг - новый вызов геокешинга в Киеве и Чернобыле;

выступления рок, метал и поп-групп из Украины, Словакии и даже (не) известной чернобыльской зоны;

UrbEx туры - ежедневные туры в подземелье и на крыши Киева;

DJ - подземный танцпол с электронной музыкой.

Средства, заработанные на фестивале, будут направлены на помощь пожилым людям и детям, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.