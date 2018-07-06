AtlasWeekend: гид по фестивалю, главные локации и расписание выступлений

С 3 по 8 июля в Киеве проходит Atlas Weekend - один из наиболее масштабных музыкальных фестивалей Украины. За 6 дней на фестивале выступят более двух сотен украинских и зарубежных артистов. Попасть на такой ивент - обязательный пункт в списке для многих меломанов и фанатов исполнителей, заявленных хедлайнерами фестиваля в этом году.

Ощадбанк и процессинговая компания LeoGaming для максимального удобства гостей фестиваля запустили чат-бота AtlasWeekend Bot для мессенджера Telegram. Воспользоваться им можно просто перейдя по ссылке @atlasweekend2018bot

В период фестиваля наиболее важная функция чат-бота - персональный гид по фестивалю. Благодаря чат-боту гости фестиваля всегда будут в курсе актуального списка артистов и расписания их выступлений, а также расположения локаций фестиваля.

Кроме того, чат-бот подскажет о действующих на территории фестиваля акциях и скидках. Например, на фудкорте представлены точки, на которых можно получить дисконт -10% при оплате картой Mastercard. Ещё один сюрприз от Ощадбанка и разработчиков для поклонников Atlas Weekend – набор тематичних стикеров "ощад эврибади" в мессенджере Telegram.

До начала фестиваля у меломанов была возможность через чат-бот заказать карту-абонемент на все дни Atlas Weekend 2018 с курьерской доставкой. Это бесконтактная карта Mastercard от Ощадбанка, не требующая идентификации и открытия счета, имеющая уникальный дизайн и предоставляющая дополнительные возможности для пользователя. Например, отдельный вход наAtlas Weekend 2018 без очередей, бесплатный напиток, скидки на территории фестиваля, а также по две бесплатные поездки в метро в дни проведения Atlas Weekend 2018.

Напоминаем, что Atlas Weekend "безналичная зона" - оплатить любую услугу можно только платёжной картой.

"Развитие культуры безналичных платежей, инновационных решений в этой сфере, а также реализация проектов cashless - одна из приоритетных задач для Ощадбанка. В партнёрстве с Mastercard мы реализовали cashless на одном из самых масштабных фестивалей Европы - Atlas Weekend. А запуск чат-бота AtlasWeekend Bot для мессенджера Telegram, совместно с LeoGaming, - это ещё одно решение для максимального удобства гостей фестиваля", - отметил Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка

Алёна Дегрик LeoGaming

"Сотрудничать с А-брендами на украинском рынке - это всегда большие возможности, и дело не в финансовых перспективах. LeoGamingважно браться за важные для пользователей кейсы - за проекты, которые позволяют как можно лучше узнать клиента, найти к нему подход, чтобы делать будущие сервисы еще лучше" - отметила CEO LeoGaming Алена Дегрик.

"Разработка чат-ботов с функцией платежей - это то, чем LeoGamingуспешно занимается долгое время. Чат-бот для Atlas Weekendмы создали в очень короткие сроки, но с большим интересом - круто, когда твои продукты не только делают платежи удобными и близкими для пользователя, но и делают это в такой крутой сфере, как музыкальный фестиваль", - отметил глава технического отдела LeoGamingВиктор Николаевич.

Ощадбанк, www.oschadbank.ua– ведущий украинский государственный банк, имеющий самую разветвленную сеть учреждений. Банк активно работает во всех финансовых секторах, занимает второе место на рынке эквайринга в Украине. Его эквайринговая сеть превышает 35,5 тысяч POS-терминалов. Среди реализованных проектов Ощадбанка в этой сфере – установление терминалов безналичной оплаты в метрополитене, скоростном трамвае, фуникулере, зоопарке Киева, а также возможность использования смартфона в качестве платежного средства благодаря приложениям Ощад PAY и Android Pay.

LeoGaming, www.leogaming.net– международная процессинговая компания, обеспечивающая прием платежей в пользу онлайн-игр и разрабатывающая платежные решения для бизнеса. В партнерстве с ведущими платежными системами Украины и мира компания обеспечивает надежное и безопасное зачисление средств на счета пользователей, доступность пополнения в любом платежном терминале на выгодных условиях, а также работает над привлечением на украинский рынок ведущих мировых издателей и разработчиков игрового контента.