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18 февраля • обновлено в 01:23
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"Будто самолеты садятся!" В Черкассах подняли панику из-за подозрительного грохота на химзаводе "Азот"

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Жители Черкасс подняли панику в соцсетях из-за сильного шума со стороны химического комбината "Азот".

Посты об этом появились на страницах пользователей Facebook и в местных интернет-сообществах вечером 17 февраля.

Так, журналист Сергей Кузляев написал: "Шум и грохот со стороны "Азота". Уже раз пять! А власть молчит! Сайт горисполкома молчит".

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"Там облако дыма было только что", – ответили ему в комментариях.

В Черкассах подняли панику из-за шума на "Азоте"

В Черкассах подняли панику из-за шума на "Азоте"

Wikimapia

В Facebook-группе "Типові Черкаси" также рассказали о необычном шуме. "Такое впечатление, будто самолеты садятся", – написал один из пользователей. "Я думала, может ураган надвигается, гудело стрёмно", – добавила комментатор.

Также жители поделились видео, на котором слышен сильный гул.

Пост в группе "Типові Черкаси"

Пост в группе "Типові Черкаси"

Скриншот

"Будто самолеты садятся!" В Черкассах подняли панику из-за подозрительного грохота на химзаводе "Азот"

Скриншот

"Будто самолеты садятся!" В Черкассах подняли панику из-за подозрительного грохота на химзаводе "Азот"

Скриншот

"Будто самолеты садятся!" В Черкассах подняли панику из-за подозрительного грохота на химзаводе "Азот"

Скриншот

"Будто самолеты садятся!" В Черкассах подняли панику из-за подозрительного грохота на химзаводе "Азот"

Скриншот

"Будто самолеты садятся!" В Черкассах подняли панику из-за подозрительного грохота на химзаводе "Азот"

Скриншот

"Будто самолеты садятся!" В Черкассах подняли панику из-за подозрительного грохота на химзаводе "Азот"

Скриншот

"Будто самолеты садятся!" В Черкассах подняли панику из-за подозрительного грохота на химзаводе "Азот"

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее из-за непогоды в Черкасской области легковушка врезалась в КАМАЗ на "встречке".

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Украина Черкассы
Тег
соцсети
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