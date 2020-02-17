"Будто самолеты садятся!" В Черкассах подняли панику из-за подозрительного грохота на химзаводе "Азот"

Жители Черкасс подняли панику в соцсетях из-за сильного шума со стороны химического комбината "Азот".

Посты об этом появились на страницах пользователей Facebook и в местных интернет-сообществах вечером 17 февраля.

Так, журналист Сергей Кузляев написал: "Шум и грохот со стороны "Азота". Уже раз пять! А власть молчит! Сайт горисполкома молчит".

"Там облако дыма было только что", – ответили ему в комментариях.

В Черкассах подняли панику из-за шума на "Азоте" Wikimapia

В Facebook-группе "Типові Черкаси" также рассказали о необычном шуме. "Такое впечатление, будто самолеты садятся", – написал один из пользователей. "Я думала, может ураган надвигается, гудело стрёмно", – добавила комментатор.

Также жители поделились видео, на котором слышен сильный гул.

Пост в группе "Типові Черкаси" Скриншот

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Как писал OBOZREVATEL, ранее из-за непогоды в Черкасской области легковушка врезалась в КАМАЗ на "встречке".

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