В Черкассах мэр Анатолий Бондаренко снова оскандалился, выделив деньги на гробы для вероятных погибших от коронавируса и не дав ни копейки на аппараты искусственной вентиляции легких.

О вопиющей ситуации сообщил в Facebook депутат Черкасского городского совета, глава фракции Партии вольных демократов Александр Згиблов.

По его словам, такое решение приняли на заседании исполнительного комитетета мэрии в четверг, 2 апреля. "На сегодняшнем заседании исполкома мэр вместе со "свободовцами" выделили средства на 100 гробов по 1800 грн... Но ни копейки на аппараты ИВЛ. Пробили дно", – написал он.

В Черкассах мэр купил гробы для жертв коронавируса: денег на ИВЛ не дал Вікка

Местные жители бурно отреагировали в комментариях. "Вот козлы! Доиграются... Это только начало! Вот люди озвереют от нехватки продуктов, денег в данной ситуации – увидят на что способны! Будут им выделены гроба по 1800!", "1800 грн – цена завышена минимум в 3 раза! Даже на таком не стесняются наварить", "Где такие цены на гробы? Стыдно. А средства индивидуальной защиты для тех, кто будет переносить покойного, купили?", "Дожили! Теперь что, остаётся ожидать, когда люди начнут умирать? Главное, что гробы уже есть и деньги нашлись очень быстро", – возмутились черкасщане.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бондаренко не раз попадал в скандалы с растратой денег.

В начале марта Бондаренко был уличен в переводе платежа за "уборку снега" в размере 1,2 млн грн. 11 марта ситуация повторилась – перевели еще 2 млн.

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