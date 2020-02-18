Главная Новости
18 февраля • обновлено в 12:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Черкассы

Страшный шум испугал Черкассы: стало известно, что это было

2.3т
Читать материал на украинском

Сильный шум со стороны химического комбината "Азот" в Черкассах, из-за которого запаниковали местные жители вечером 17 февраля, оказался совершенно безопасным.

Как выяснилось, на ТЭЦ спускали пар, однако местных жителей о происходящем никто не предупредил. Об этом сообщил журналист Сергей Кузляев на своей странице в Facebook.

Новости
Смертельное столкновение: возле аэропорта в Черкассах произошла жуткая авария

"Ночью шумела ТЭЦ. Спускали пар. Процесс технический и безопасный. Службы мэрии были предупреждены. Почему власти не предупредили людей через пресс-службу и службу 1505 – вопрос. Пожалуй, городской власти пофиг", – объяснил он инцидент.

Местных жителей возмутило отсутствие оповещений.

Страшный шум испугал Черкассы: стало известно, что это было

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Черкасс всполошились из-за сильного грохота в районе химкомбината "Азот".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина Черкассы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
3
Смешно
20
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги