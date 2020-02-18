Страшный шум испугал Черкассы: стало известно, что это было

Сильный шум со стороны химического комбината "Азот" в Черкассах, из-за которого запаниковали местные жители вечером 17 февраля, оказался совершенно безопасным.

Как выяснилось, на ТЭЦ спускали пар, однако местных жителей о происходящем никто не предупредил. Об этом сообщил журналист Сергей Кузляев на своей странице в Facebook.

"Ночью шумела ТЭЦ. Спускали пар. Процесс технический и безопасный. Службы мэрии были предупреждены. Почему власти не предупредили людей через пресс-службу и службу 1505 – вопрос. Пожалуй, городской власти пофиг", – объяснил он инцидент.

Местных жителей возмутило отсутствие оповещений.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Черкасс всполошились из-за сильного грохота в районе химкомбината "Азот".

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