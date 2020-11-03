В Черкассах сенсационно появился новый фаворит выборов мэра: интервью с Виктором Евпаком

Черкассы – на пороге политических перемен. Избирательная кампания этой осенью преподнесла серьезный сюрприз в областном центре. В политическую жизнь региона ворвался предприниматель Виктор Евпак. Он продемонстрировал убедительный результат в первом туре выборов городского головы, а сейчас вилядит фаворитом уже перед вторым туром.

Весной этого года казалось, что судьба грядущих местных выборов в Черкассах решена. После решения исполнительного комитета Черкасского городского совета о досрочном ослаблении карантина действующий мэр Анатолий Бондаренко существенно улучшил собственный политический рейтинг. И это несмотря на солидный багаж из многочисленных коррупционных скандалов. Уже летом социологи предсказывали его будущую победу в первом туре с более чем 50%-ным результатом, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Однако осенью избиратели решили иначе – голосов для однотуровой победы Бондаренко не хватило. Более того – за него проголосовали менее 40% жителей Черкасс. Во втором туре с действующим мэром оказался основатель ИТ-компании, которая год назад победила корпорацию Apple в брюссельском суде, кандидат от партии "Голос" Виктор Евпак.

С выходом во второй тур Евпаку удалось заручиться поддержкой сразу двух крупнейших партий, которые на национальном уровне являются ключевыми оппонентами: "Слуги народа" и "Европейской солидарности". Виктора Евпака лично поддержали народный депутат из фракции "Слуга народа", ответственный в партии за выборы в Черкасской области, Александр Завитневич и пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

После волны поддержки Евпака, которую запустили упомянутые политики, победа Бондаренко во втором туре не просто затруднена, а поставлена под серьезный вопрос.

Редакция издания OBOZREVATEL решила пообщаться с новым фаворитом избирательной кампании в Черкассах, кандидатом на должность городского головы от партии "Голос" Виктором Евпаком.

Как удалось попасть во второй тур, почему противостоящие силы поддержали кандидата от "Голоса", как Евпак собирается победить пока еще действующего мэра и какие его первые шаги на посту Черкасского городского головы – читайте в материале дальше.

"Мэр не должен быть политиком, он – управленец"

– На старте избирательной кампании, по результатам различных исследований, вы были максимум на третьем месте. Что вы сделали во время кампании, чтобы обогнать конкурента от "Слуг народа" и так приблизиться к Анатолию Бондаренко в рейтинге?

– Мне было понятно, что рейтинг Бондаренко держится на личном противостоянии с Владимиром Зеленским, в котором начали разочаровываться избиратели. При условии продолжения этого политического противостояния действующему мэру не нужно было объяснять свою причастность к многочисленным коррупционным скандалам, отчитываться об успехах и достижениях, анонсировать планы на следующие пять лет. Он просто мог оппонировать президенту Украины и ему этого было достаточно, чтобы его переизбрали.

Моей команде принципиально важно было донести Черкассам, что есть альтернатива. Не нужно поддерживать мэра, к которому есть ряд вопросов, только за то, что он против президента. Можно выбрать лучшего управленца, который не просто будет отстаивать интересы жителей города, но и эффективно использовать все возможности для его развития, и главное – который совершенно нетерпим к коррупции.

Мы пытались донести до жителей города, что политическое противостояние местной власти с центральной является путем к упадку города. А как свидетельствует предыдущий опыт в Черкассах и других областных центрах, только мэр шел в политические баталии, вместо кропотливой работы по развитию города, город ожидала стагнация.

Суды, решения сессий об отставке, блокирования финансирования из государственного бюджета на субвенции и другие трансферты, в том числе из Государственного фонда регионального развития – все это те перспективы, которые могли ожидать Черкассы, если не прекратить политиканство.

Мэр не должен быть политиком, он – управленец, который должен системно работать над реализацией стратегии развития города. Именно это был наш месседж черкасчанам. И я рад, что люди услышали нас. Каждый голос за нашу команду – это инвестиция в развитие города.

– Вы просто выступали с этим сообщением и на этом вырос ваш рейтинг?

– Нет, конечно. Это был аккумулятивный эффект. Вы же понимаете, что изменения творит команда. Поэтому передо мной в роли лидера стоял вызов объединить мощных специалистов в различных сферах в команду, которая способна развивать город.

Когда мы сформировали такую команду, мы пошли к людям объяснять, как мы вместе будем реализовывать нашу повестку дня для жителей Черкасс. Мы обошли почти сотню дворов и несколько десятков предприятий. Это принесло свои плоды.

Поэтому формула попадания во второй тур, вероятно, такова: понятное сообщение, мощная команда и очень много общения с жителями города.

"Я ничего не обещал взамен"

– Вы баллотируетесь на должность городского головы от партии "Голос". Почему она?

– Здесь все просто. "Голос" – это партия, с которой у меня одинаковые взгляды. Это патриотическая, проевропейская партия, которая действительно исповедует то, что проповедует. Считаю, что сейчас – это чистейшая из всех, которые есть сегодня в Украине, партия.

За год мы видим, насколько конструктивно и эффективно эта маленькая фракция из 20 человек работала в парламенте. Теперь хочется, чтобы на местах фракции "Голоса" в местных советах показали не меньший успех.

Приятно, что в Черкасском горсовете тоже будет фракция "Голоса". Согласно предварительным подсчетам, в ней будет шесть депутатов.

– Вас поддержали "Слуга народа" и "Европейская солидарность". Как так получилось, что о поддержке объявили партии, которые являются полными антагонистами на национальном уровне?

– С инициативой о поддержке ко мне обратились сами "Слуга народа" и "Европейская солидарность". За их поддержку я не обещал им ничего – она является безусловной. Действительно, это может показаться странным. Но местная политика – это не политика национальная. Это о людях и их повседневной жизни. Я убежден, что если партии одинаково заинтересованы в отсутствии коррупции, в качественных коммунальных услугах, в качественной воде из крана и современном общественном транспорте, они объединяются. Всего этого в Черкассах сейчас или нет, или же оно находится в состоянии стагнации. Соответственно, чувствуя запрос своих избирателей, люди объединяются вокруг того, кто может это обеспечить. Действующий мэр на это не способен, что продемонстрировал за последние 5 лет своей каденции.

Кстати, вслед за "ЕС" и "СН" мне свою поддержку также выразили партии "Самопомощь" и "Народний рух України". Как и в случае с "ЕС" и "СН", это была их инициатива. Анатолий Бондаренко хотел позиционировать Черкассы городом, который "сопротивляется". Я бы хотел, чтобы Черкассы стали примером успешного города, который объединяет. Причем едва ли не впервые мы пробуем объединить людей не ради собственных интересов, а вокруг идеи развития города. Характерно, что большинство будущих депутатов и "Слуги народа" и "Европейской солидарности", и "Голоса" – это молодые люди, но с огромным жизненным опытом и успехами в определенной сфере. Люди, которые не были до этого в публичной политике. И я действительно убежден, что мы можем дополнять компетенции друг друга для действительно качественных изменений в жизни каждого черкасчанина.

– Окей, но какая гарантия, что, когда вы станете мэром, у этих партий не появятся какие-то новые требования к вам?

– У меня есть красные линии, выходить за которые я не собираюсь. Я не буду раздавать за голоса землю, должности и бюджетные деньги. Если мы будем делать так, как делает сейчас действующий мэр, то какой смысл тогда вообще идти во власть?

Я самодостаточный и счастливый человек. У меня есть собственный дом, замечательная жена и двое прекрасных детей. Когда-то мечтал о "Тесла" – купил ее. На этом все свои "гештальты" закрыл. Построенный мной бизнес приносит мне доход на достойную жизнь. Наживаться, как понимаете, на бюджете не буду и никому этого делать не дам!

Единственное, о чем я сейчас готов говорить, это о принципах и подходах к развитию Черкасс.

– Поддержка "Европейской Солидарности" и "Слуги народа" – это и о готовности входить в депутатское большинство?

– Сейчас мы ведем переговоры о будущем сотрудничестве в совете. Но городской совет – это не парламент. Здесь нет такого понятия как коалиция. Конечно, я понимаю, что должны быть 22 депутата, на которых должен опираться мэр, чтобы иметь положительные голосования в совете. Но я как будущий мэр надеюсь на сотрудничество с большинством депутатов. А как можно не голосовать за введение системы "Безопасный город" или закупку оборудования для медиков и педагогов?

"Хочешь работать чиновником – складывай мандат"

– Сейчас треть депутатов работают в исполнительном комитете городского совета и в коммунальных предприятиях. Часть из них восстанавливают мандаты. Вы заявляли о недопустимости совмещения депутатства и работы в органах местной власти. Как будете решать эту проблему?

– В команде "Голоса", с которой я баллотировался, это была четкая позиция. Хочешь работать чиновником – складывай мандат. Знаю, что такую же идею разделяет и кандидат от партии "Слуга народа" Виталий Ильченко, который, попав во второй тур, поддержал меня.

Пока нет окончательных результатов первого тура местных выборов в Черкассах, но по предварительным результатам, в совете действительно будут несколько депутатов, которые сегодня работают в коммунальных предприятиях. Это фактически люди, которых трудоустроил в свое время Анатолий Бондаренко.

Один из первых наших шагов – аудит работы власти за предыдущие 5 лет и инвентаризация имущества города, чтобы точно знать, в каком состоянии беру город и с чем работать. Мы должны принять новый устав Черкасс, который гарантирует привлечение общественности города к принятию важных решений. Нужно оперативно разработать стратегию развития города, чтобы можно было анализировать все проекты решений на предмет того, приближают ли они нас к цели, или ведут в сторону. И так далее...

Я не хочу говорить, как говорит пять лет Бондаренко, о том, что все проблемы – это от предшественников. Я хочу прийти и четко сказать, что нам досталось в наследство и что мы должны с этим дальше делать, и не переводить стрелки следующие пять лет. Аудит, в частности, позволит увидеть, насколько вообще эффективно работали как предыдущий мэр, так и эти депутаты с чиновниками в мэрии и КП. И уже потом принимать решение о их работе на базе совместно разработанной стратегии.

– Несмотря на выход во второй тур, у вас все еще большой разрыв с действующим мэром – около 20%. Как собираетесь его преодолевать?

– Я бы результаты оценивал иначе: 60% пришедших на выборы 25 октября, сказали действующему мэру "прощай". Если брать абсолютные цифры – это 90% избирателей в Черкассах. Еще несколько месяцев назад Анатолий Бондаренко заявлял, что он выиграет в первом туре с более чем 70% поддержки. Избиратели решили иначе. У каждого на это свои причины: 20 лет коммунального крепостничества от "Нового качества", поборы в медицине и образовании, коррупция чиновников и друзей мэра, застройка набережной зоны, трудоустроенные депутаты и чиновники, сотрудничество с олигархами и экс-регионалами.

Сейчас цель – донести избирателям нашу программу. Встретиться с теми коллективами, куда мы не дошли в первом туре. Еще раз объяснить, что мы предлагаем, и почему это кардинально другой подход к управлению городом.

Не скажу, что это легко. В руках действующей власти – миллионные бюджеты, которые активно "укатываются" в асфальт и плитку. Интересно, что у нас большинство работ фактически оттянули до выборов, чтобы показать свою эффективность. Но разве это нормальное качественное управление? Это же окозамыливание.

"Когда оппонентам не за что критиковать, они переходят на личное"

– В период предвыборной кампании в ваш адрес звучали обвинения в использовании оффшоров. В частности, в СМИ публиковалась информация, что вы имеете компании в США и Великобритании и, соответственно, платите налоги там, а не в Украине. Расскажите об этом.

– Никаких оффшоров для вывода средств за рубеж у меня нет. Есть два представительства в Великобритании и Америке, благодаря которым мы привлекаем деньги в Украину. К сожалению, зарубежные компании не хотят иметь дело с украинскими компаниями, потому что не доверяют нашей судебной системе. И именно для этого были созданы такие представительства. Но все налоги нашей команды уплачены в Украине! Вся работа по этим заказам была выполнена в Черкассах – нашей командой, в которой сегодня более 160 человек. Кроме того, что они здесь платят все свои налоги как ФЛП-и, они еще и тратят заработанные деньги в родном городе, наполняя бюджет.

Кстати, знаете, кто придумал эту историю об оффшорах? Тот самый коммунальный монополист, который взял город в крепостничество на 20 лет.

– Это вы о ком? И что значит "взял в крепостничество"?

– Эту информацию распространяет персонально Андрей Бортник – основатель компании "Новое качество". Для понимания Бортник – это фактически часть коррупционной системы, которую в Черкассах выстроил Бондаренко, и сейчас он говорит его словами. Эта система сопротивляется, ведь понимает, что ее конец уже близко.

Год назад действующий мэр подписал от имени всех жителей города договор, по которому каждый житель города (от рождения и фактически до смерти) должен ежемесячно платить деньги за вывоз негабаритных отходов. Скажите, делают ли младенцы и 90-летние бабушки ремонт? Думаю, ответ вы знаете.

Наша депутат Надежда Ивашкова имеет по несколько судебных заседаний каждый день, отстаивая интересы людей против "Нового качества". Конечно, наша победа ни Бортнику, ни Бондаренко невыгодна. Потому что они понимают, что придя к власти, мы сломаем схему. И не только эту.

– Еще одна тема, которая неоднократно звучала в отношении вас прежде всего в соцсетях – гражданство ваших детей.

– Да, мои дети действительно имеют британское гражданство. Так сложилась моя жизнь, что учась за границей, я полюбил девушку-британку Каролину и мы поженились. Забеременев, моя жена хотела рожать у своей мамы. Это было ее решение, и я его уважаю. Но мои дети живут вместе со мной в Черкассах, в районе Химпоселок. Ходят в обычную школу в нашем районе, вместе с остальными своими одноклассниками.

Гражданство моих детей – это не секрет. Я убежден, что будущее моих детей связано именно с Черкассами и Украиной, и хочу чтобы так было во всех их друзей и одноклассников. Потому что мне обидно, когда приходя к нам домой, некоторые из друзей моих детей уже в таком раннем возрасте говорят о том, что хотят жить в других городах или странах.

– Идем дальше. Расскажите о вашем вероисповедании. Я так понимаю, вы протестант?

– Каждую неделю я хожу в небольшую евангельскую церковь "Рефреш" (что в переводе означает обновление). Но так же я иногда бываю и в других протестантских или православных церквях. Для меня церковь – это место, где можно подумать о жизни, остановиться при быстром темпе. Место, которое дает надежду и учит посвящению. Вера в Бога является неотъемлемой частью моей жизни. Но я никогда не навязываю никому свое понимание Бога, потому что это выбор каждого.

"В Черкассах за пять лет так и не реализовали программу "Безопасный город"

– До этого вы никогда не работали в органах власти. Вас не пугает такая потенциальная ответственность – за жизнь сразу 300 000 человек?

– Я понимаю ответственность, которая будет на меня возложена. И также понимаю, что сейчас у избирателей ассоциируюсь с надеждой для Черкасс. Это не пугает, а мотивирует работать качественно.

По опыту – за моей спиной 11 лет управления в компании. За эти годы мы создали одну из крупнейших команд в Черкассах, которая предоставляет услуги партнерам и клиентам в десятках стран мира. Сейчас в нашей команде более 160 человек. Мы даже начали строить команду во Львове для узконаправленных специалистов, которых не смогли найти в Черкассах.

Я понимал, что для управления городом нужны специфические навыки, поэтому вместе с командой, с которой теперь идем к власти, мы прошли обучение в Школе мэров. Там преподавали лучшие мэры и государственные служащие из успешных муниципалитетов других городов. Кроме того, мы ездили в Польшу, где перенимали лучшие практики управления. В частности, создание инвестиционных парков, обращение с отходами, изучали транспортную модель.

Кстати, наша IТ компания реализовала несколько проектов, связанных с управлением инфраструктурой городов – как в Украине, так и за рубежом (Великобритания). Поэтому у меня есть достаточно четкое понимание того, как работают и, более того, как могут лучше работать органы муниципального управления.

В то же время я убежден, что мэр не должен разбираться во всем до мелочей и делать из себя вид суперэксперта. Мэр – это управленец, у которого работают лучшие специалисты из разных сфер. Конечно, если ты вместо специалистов понабирал друзей, кумовьев, знакомых, однопартийцев, то вынужден вместе с ними изучать основы и азы. У успешного мэра таких проблем нет, потому что он делает ставку не на своих, а на профессионалов, которые прошли честный отбор. Я собираюсь быть именно таким мэром.

– Один из пунктов вашей программы – создание новых рабочих мест. Но власть не создает рабочие места. Что имеете в виду под этим пунктом?

– Да, вы правы. Власть не создает рабочие места и новые предприятия не открывает. Но именно от нее зависит появление или неявка новых предприятий в городе.

Сегодняшние мировые тенденции показывают, что на первое место уже выходит конкуренция не между странами, а между городами. Поэтому так важно развиваться в ногу со временем. Черкассы имеют очень много ресурсов – удачное расположение в центре страны, высшие учебные заведения, которые способны выращивать новые качественные кадры, доступ к реке. Но сегодня Черкассы не инвестиционно привлекательны. Уже был не один случай, когда в город хотел зайти инвестор, но, испугавшись, ушел в другой город. Я уверен, что власти должны "сдувать пылинки" из потенциальных инвесторов. Ведь именно они наполняют бюджет. Ведь именно благодаря им люди могут оставаться в Черкассах, жить со своей семьей, а не ехать где-то в Польшу на сезонную работу.

– Какие еще изменения хотите делать в Черкассах?

– Сейчас одна из самых актуальных проблем – это вопрос безопасности. За последние годы в Черкассах убили заместителя мэра, депутата городского совета, журналиста и IТ-предпринимателя. Это те вещи, которые вам первыми покажет Google по запросу "Черкассы". Также в нашем городе активно воруют автомобили ночью. К сожалению, за всю каденцию городская власть никак не продвинулась в вопросе реализации программы "Безопасный город". Хотя должна была понимать, что безопасность – это базовая потребность любого человека. Выбирая между плиткой на тротуаре и своей жизнью человек сделает очевидный выбор. Мы хотим установить качественные камеры по всему городу, с распознаванием лиц. Также осветлить места, где этого еще не сделано. Срочно надо заменить ряд светофоров – часто на них не видно, какой там вообще цвет. Из-за этого в городе много аварий.

Еще один важный пункт нашей программы – это тема транспорта. Мы начинали работать над улучшением работы общественного транспорта еще задолго до выборов, пытаясь реализовать систему онлайн-мониторинга. Чтобы люди всегда знали, когда на остановку придет нужная им маршрутка. Даже сделали несколько шагов для этого: разработали специальное приложение, закупили за свои деньги трекеры. Но полноценно система так и не заработала – хоть мы делали ее для города абсолютно бесплатно. Причина банальна: власти она была неинтересна. Понимаю, что трекинг полностью проблему с общественным транспортом не решает. Ключевая боль – это состояние маршруток и троллейбусов, в которых передвигаются люди. Мы уже изучали опыт Житомира и хотели бы повторить их успех. Там за несколько лет удалось реализовать комплексную транспортную реформу.

Всего в нашей программе – 10 пунктов. Там кроме создания рабочих мест, транспорта и безопасности, о которых мы уже говорили, есть еще вопросы образования, медицины, модернизация жилищного сектора, которая позволит уменьшить платежки за тепло, улучшение экологии. Интересно, что большинство пунктов нашей программы совпадают с местными программами тех политических сил, которые меня поддерживают. И для города это означает лишь одно – что нам не остается ничего другого, как выполнять это, потому что это наша общая ответственность как перед городом, так и перед друг другом.